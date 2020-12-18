Об этом сообщает издание The Verge.

Ограничения снимут на время новогодних праздников. Так, безлимитные групповые видеовызовы будут доступны с 17 по 19 декабря (до конца Хануки), с 23 по 26 декабря (накануне и во время Рождества), а также с 30 декабря по 2 января 2021 года (Новый год).

В компании отметили, что решение принято в связи с пандемией коронавируса. С помощью сервиса семьи могут безопасно отпраздновать новогодние праздники и не нарушать установленные карантинные меры.

После Нового года бесплатные конференции в Zoom снова будут длиться 40 минут.