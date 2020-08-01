В МВД показали видео ликвидации «полтавского террориста»

Ролик опубликовал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее 1 августа, около 02:00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения розыскных мер по розыску Скрипника, в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника. В дальнейшем Скрыпник, угрожая гранатой, взял его в заложники.

Впоследствии преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД с помощью точного выстрела. У заложника было три секунды для того чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим.