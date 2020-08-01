В МВД показали видео ликвидации «полтавского террориста»

Covid-19 Украина

обновлено 01.08.2020 в 14:02

Всего:

71056(+1172)

Болеют:

30039(+1172)

Выздоровели:

39308(+556)

Умерло:

1709(+16)

15:25 Nike выпустил ролик, в котором две части видео почти идеально совпадают
14:54 MTV объявил номинантов Video Music – 2020: Леди Гага и Билли Айлиш в списке
14:12 МОЗ обновило список стран «зеленой» и «красной» зоны
14:08 Шарлиз Терон показала, как брила голову для фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»
13:38 Украинский фильм «Гуцулка Ксения» появился на Аmazon PRIME VIDEO
13:34 Хакеры, которые взломали Twitter использовали направленный телефонный фишинг
12:43 Украина движется по «желтому» сценарию распространения COVID-19, – Ляшко
12:35 Синоптики рассказали, какой будет погода в последний месяц лета
12:10 В МОЗ рассказали, когда в Украине будет наибольшее распространения COVID-19
12:04 В Запорожской области столкнулись легковушка и грузовик: погибли четыре человека
11:30 Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать в августе
11:27 В Британии умер режиссер «Сердца Ангела», «Стены» и «Эвиты» Алан Паркер
10:52 Луцк, который попал в красную зону, отказывается усиливать карантин
10:50 В Киеве за сутки обнаружили более 100 новых случаев COVID-19, двое больных умерли
10:18 Причиной катастрофы самолета Качиньского могли стать два взрыва на борту
09:36 Хорватия продлила ограничение на въезд украинцев до 15 августа
09:24 В выходные в Украине похолодает, местами пройдут дожди
08:32 Луцкий террорист объявил голодовку в СИЗО, – адвокат
01:29 В правительстве рассказали, когда ЕС может открыть границы для украинцев
00:46 Во Вьетнаме зафиксировали первые смерти от COVID-19

31 июля

23:38 В Британии отложили очередной этап выхода из карантина из-за ситуации с COVID-19
23:00 В Португалии потерпел крушение пассажирский поезд: есть погибшие, десятки пострадавших
22:48 Австрия начнет принимать самолеты из Украины, но туризм все еще запрещен
Эксклюзив
21:40 2 года со дня нападения на Гандзюк: Под МВД требовали наказать тех, кто саботировал расследование
20:54 В Одессе блогер Домбровский порезал себе горло ножом в зале суда: детали происшествия
20:44 В Швеции, отказавшейся от жесткого карантина, наблюдается спад заражений COVID-19
20:00 Исполнение гимна Украины в школах Киева – рекомендация, а не обязательство, – Киевсовет
19:45 Как руководство «УЗ» договаривалось с Соколовой о заказном материале: скриншоты переписки
19:17 Леонардо ДиКаприо экранизирует книгу Олдоса Хаксли «Остров»

В МВД показали видео ликвидации «полтавского террориста»

В Министерстве внутренних дел показали видео ликвидации "полтавского террориста" Романа Скрыпника.

Суббота, 1 августа 2020, 13:03

Ролик опубликовал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее 1 августа, около 02:00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения розыскных мер по розыску Скрипника, в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника. В дальнейшем Скрыпник, угрожая гранатой, взял его в заложники.

Впоследствии преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД с помощью точного выстрела. У заложника было три секунды для того чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим.

23 июля в Полтаве злоумышленник, угрожавший подорвать гранату, сначала взял в заложники сотрудника полиции, а затем обменял его на полковника полиции Виталия Шияна. #Буквы рассказывали все подробности события.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал имя жителя Полтавы, который взял в заложники начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Полтавской области Виталия Шияна. Его имя – Скрипник Роман Николаевич, 14.02.1988 г.р.

Теги: убийство, видео, полиция, полтавський терорист, Роман Скрипник

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться