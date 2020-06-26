5 кандидатов в мэры Киева связаны с застройщиками. Bihus.Info обнародовали секретные файлы соратника Черновецкого

На следующих выборах мэра Киева в столице будет идти борьба между двумя группами застройщиков, ключевыми представителями которых будут Денис Комарницкий и Андрей Ваврыш.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info. В нем журналисты анализируют материалы, которые им предоставил народный депутат Гео Лерос. Это копии документов, которые могли находиться на компьютере офиса Дениса Комарницкого. Изъятие было проведено СБУ, как материалы получил депутат, журналисты не уточнили.

Переданные депутатом документы свидетельствуют, что Комарницкий, который был в свое время в команде Леонида Черновецкого, до сих пор сохраняет влияние на застройки в Киеве.

Среди найденных журналистами документов – табличка с перечнем из 38 компаний, которые вероятно контролируются Денисом Комарницким и записаны на подставных лиц, которые в этой табличке обозначены как “наши”. В этот перечень внесены ряд компаний, которые за последние 4 года регулярно получали от коммунальных предприятий Киева большие подряды на строительство и реконструкции, фактически монополизировав право на получение этих подрядов от “Спецжилфонда”, “Житлоинвестбуд-УКБ” и “Дирекции дорожно-транспортных сооружений” .

Среди фирм Комарницкого журналисты назвали “Эко-Строй-Трейд”, “Скайбуд груп”, “Варда Спецстрой Монтаж”. Еще одна связанная с ним компания “СК Роял Хаус» за год сумела “натендерить” почти 1,3 миллиарда гривен. При этом журналисты признают, что ранее связывали эту компанию с Игорем Коломойским.

Компании не являются самостоятельными строительными фирмами, они выступают как обычные “прокладки”, отметил в сюжете Денис Бигус.

В общем, компании с “флешки” за последние четыре года получили от киевских коммунальщиков подрядов почти 13 млрд гривен.

Мэр Киева Виталий Кличко в комментарии Bihus.Info заявил, что знаком с Комарницким, но он не встречается с ним. И не знал, что именно ему принадлежит “Эко-Строй-Трейд”, которая в 2017-м выиграла тендер на более 6 млрд гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста – легендарного киевского долгостроя.

Имя Кличко в документах отсутствует, но периодически в “понятийках” упоминается возможность “обеспечения политической поддержки мэра”. В одном из документов – драфте “понятийкы”, которая готовилась в мае 2018-го речь идет о 230 гектаров возле музея “Пирогово” в Киеве, которые планируется застроить жилыми комплексами. Среди сторон в сделке Андрей Иванов – бизнес-партнер известного бизнесмена и застройщика Василия Хмельницкого, Степан Черновецкий – сын экс-мера Леонида Черновецкого и Вадим Столар. В “понятийке” говорится о том, что Андрей Иванов и Степан Черновецкий планируют застроить этот земельный участок, а Вадим Столар должен помочь в решении вопросов со всеми инстанциями: “Обеспечить принятие Киевсоветом детального плана территории до конца года; Обеспечить решение Киевсовета о разрешении строить многоэтажки (не менее 9 этажей) Обеспечить выдачу градостроительных условий; Утвердить снижение арендной ставки на землю “. За эти услуги Столар якобы предлагают 15 млн долларов.

Интересно, что окружение Черновецкого пыталось вывести этот земельный участок под строительство еще в 2007 году.

Впрочем главный акцент журналисты делают даже не на тендерах, а на том, что Комарницкий через Столара может решать вопрос с действующей властью Киева, но и имеет связи с командой Зеленского.

Журналисты зафиксировали, как Николай Тищенко переносит в Офис президента коробки с автомобиля Комарницкого.

В материале «Бигус.Инфо» напоминают, что осенью 2019 ряд журналистов, активистов и экспертов заявляли, что команда Комарницкого работала с нардепом от “Слуги народа” и известным ресторатором Николаем Тищенко во время парламентских выборов.

Полученные журналистами документы также могут свидетельствовать о сотрудничестве Комарницкого и его людей с окружением нардепа и кандидата в мэры Киева Николая Тищенко и с орбитой еще одного кандидата в мэры, уже от “Батькивщины”, Виталия Нестора.

Жена кандидата от «Батькивщины» Нестора Яна фигурирует в ряде соглашений, которые «Бигус.Инфо» получило с компьютера Комарницкого.

Кроме того, Нестор через жену связан с визнесвумен Владой Молчановой, которая владеет строительной группой «Столица». Молчанову называют спонсором «Батькивщины», она была доверенным лицом Тимошенко. На прошлых выборах Нестор и Молчанова занимались «Центром защиты киевлян».

Денис Бигус в своем расследовании демонстрирует текст договора, где Комарницкий и Молчанова договариваются выкупить завод «Коммаш» с 4 гектарами земли. Позже в этот же документ вместо Комарницкого будет вписано имя Степана Черновецкого.

Таким образом, Бигус демонстрирует связь с Комарницким, как мэра Киева Кличко, так и еще двух кандидатов – Тищенко и Нестора. И подводит к мысли, что при любом исходе выборов, на застройках будет все равно та же группа.

Впрочем, как отмечает журналист, среди кандидатов есть люди, которые не связаны с этой группой, так как они связаны с другой.

Речь идет об Андрее Богдане, Андрея Ваврише и кандидатах в мэры Киева Александре Ткаченко и Александре Дубинском.

В качестве примера Бигус вспоминает, что Ткаченко разоблачил намерения Комарницкого по Укркинохронике, территорию которой пустили под застройку. Но то же самое Ткаченко сделал в свое время с Одесской киностудией, отмечает журналист.

«Если говорить о лагере Зе, то все сведется к борьбе двух группировок. В лагере Тищенко будет Комарницкий, в лагере Ткаченко будет Ваврыш, а методы, схемы, планы будут в принципе одинаковые», – говорит Бигус.

«Если их поменять местами, не изменится н *** га. Ваврыш сожрет Комарницкого, застраивать Киев от этого станут не меньше, но другие люди », – отметил журналист.

Бигус не останавливается отдельно на кандидате Дубинском, отметив, «что говорить о нем, как обсуждать мебель в офисе Коломойского».