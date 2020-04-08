16 тысяч поправок в антиколомойский закон обещают заблокировать работу Рады на год. Теоретически этот вопрос можно решить внесением изменений в регламент. Но вопрос в том, что за это пообещать другим фракциям и как потом успокоить Коломойского.

«Так не доставайся же ты никому». Эта фраза Карандышева, стреляющего в Ларису из «Бесприданницы», первой приходит на ум, когда видишь новость про 16000 правок, которые подали депутаты в законопроект о регулировании деятельности банков, который еще называют «антиколомойським».

В понедельник, 6 апреля, был последний срок подачи. Как и прогнозировалось, депутаты, приближенные к Коломойскому, подали свои поправки в законопроекту в последний момент.

Теперь просто чтобы физически свести их в сравнительную таблицу комитета может потребоваться неделя. Хотя нардеп Ярослав Железняк из «Голоса» более оптимистичен и говорит, что благодаря системе «Законотворец» это можно будет сделать уже до пятницы.

А вот его коллега из «Слуги народа» Александр Мариковский подсчитал, что на рассмотрение всего объема правок понадобится год.

В принципе такая тактика веерных атак для Коломойского не нова. В декабре 2019-январе 2020 связанные с олигархом структуры подали 285 судебных исков относительно Приватбанка.

Но если олигарх заблокирует принятие закона, то денег МВФ (где то 8 миллиардов) Украине, скорее всего, не видать. Ведь еще в ноябре в фонде сказали, что транша не будет, если не будет принят закон.

Собственно, именно попытки Коломойского вернуть банк или добиться возмещения убытков через суд и заставили МВФ требовать принятия закона.

Верните 2 миллиарда

“Мне не нужен Приватбанк. Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов”, – именно так ответил ровно год назад Игорь Коломийский в интервью «Украинской правде» на вопрос о Приватбанке.

Он добавил, если суд установит, что что-то было неправильно или незаконно сделано во время национализации, то “будем как-то договариваться, решать или судиться”.

“Не обязательно же сразу судиться. Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе Приватбанк? Пусть оставляют”, – сказал олигарх.

Через месяц, уже после инаугурации Зеленского, Коломойский сказал, что хочет, чтобы ему вернули 60 миллиардов в уставном капитале банка.

Первое президентское лето Зеленского прошло тихо, но уже осенью пошли слухи о каких-то переговорах Коломойского и власти о решение судьбы Приватбанка.

Премьер-министр Алексей Гончарук был вынужден оправдываться, что никаких переговоров нет. А вот секретарь СНБО Александр Данилюк подал в отставку, потому что не разделял взглядов власти на судьбу Приватбанка.

У экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой сожгли машину невестки, а потом дом. В ответ “Квартал” переделал песню “Горила сосна” и осмеял эту историю.

“Мы не отстанем от нового владельца ПриватБанка… я хотел бы уточнить — нас интересует ПриватБанк, но если процесс урегулирования большая сложность, и это может вызвать турбулентности на финансовом рынке, ничего страшного, мы можем отказаться от этого. Все продается и все покупается в бизнесе”, — заявил Коломойский в эфире у Савика Шустера в сентябре.

10 октября во время пресс-марафона, отвечая на вопрос журналиста, не нужно ли Коломойского поставить на место, Зеленский ответил, что будет защищать интересы страны, но на суд давить не будет.

Через 5 дней “ПриватБанк” выиграл апелляцию в лондонском суде в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остался в силе до вынесения судебного решения по существу.

Скоро рассмотрение этого дела начнется, и Приватбанк надеется отсудить у Коломойского и Боголюбова 3 миллиарда долларов.

Также банк подал новый иск через который хочет заставить бывших владельцев банка вернуть 5,5 миллиардов, выведенных перед национализацией.

Судебная война. Почему МВФ попросил принять закон

В то же время Коломойский и его партнеры ведут успешную войну в украинских судах.

По данным Нацбанка на сегодня идет более 800 процессов между ними и бывшими владельцами Приватбанка. Только 285 исков было подано в декабре-январе.

Еще год назад, между первым и вторым туром президентских выборов бывшие владельцы банка выиграли три суда первой инстанции где обжаловали действия государства по Приватбанку.

18 апреля 2019 печально известный Окружной админсуд Киева (ОАСК) признал неправомерной национализацию ПриватБанка.

В тот же день ОАСК отменил решение Нацбанка о списке связанных с экс-владельцами Привата компаний и физлиц.

20 апреля 2019 Печерский райсуд Киева отменил поручительство Коломойского по рефинансу НБУ на 9 млрд грн.

Год спустя НБУ ждет решения Верховного суда по кассационной жалобе на решение судов низших инстанций по иску братьев Суркисов о признании их связанными лицами с бывшими владельцами банка.

16 марта под Верховным судом, несмотря на карантин, собрались более 200 малолетних фанатов «Динамо», которые протестовали против лишения их любимого клуба денег. До этого осенью аналогичные пикеты проходили по НБУ.

Суд перенес заседание на 16 апреля, но, похоже, оно также не состоится в срок.

В случае негативного для НБУ и государства решения Верховного суда будет разблокирован судебный процесс в Хозяйственном суде Киева, где рассматривается иск Коломойского и Боголюбова, благодаря которому они рассчитывают вернуть акции Приватбанка.

Также решение ВС позволит Шестой палате админсуда продолжить рассмотрение апелляции на решение Окружного админсуда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации Приватбанка.

22 января Верховный Суд уже принял решение в пользу бывших владельцев Привата. Он разрешил компании «Гаджибей» не погашать часть долга перед НБУ. Это одна из компаний по долгам которой поручителем выступили бывшие владельцы банка.

У Нацбанка 148 аналогичных исков. Фактически после этого решения НБУ придется взыскать долги Коломойского по рефинансированию со счетов уже государственного ПриватБанка. А это 7,6млрд грн.

Собственно именно эта судебная чехарда и дала основания МВФ требовать от Украины принятия соответствующего закона.

«Если закон будет принят, а суды по национализации НБУ и банк проиграют, то банк точно останется в государственной собственности. Для нас этот вопрос будет закрыт. Бывшие владельцы смогут требовать компенсации у государства, доказав убытки. Но механизм расчета компенсации и подтверждения убытков, которой прописан в законопроекте Министерства юстиции и согласованный МВФ, обозначен четко. Он не дает бывшим владельцам возможности определять размер и условия компенсации на свое усмотрение или на усмотрение судов», – сказал недавно в интервью Лиге глава ПриватБанка Петр Крумханзл.

То есть, если Украина не просидит год на карантине, а рассмотрение закона будет заблокировано, то за это время Коломойский добьется всего , чего ему нужно в украинских судах.

Либо же, будет требовать выгодных для себя условий, чтобы разблокировать процесс.

Условия торга

Еще год назад в интервью газете Financial Times Коломойский посоветовал новому президенту Зеленскому объявить дефолт по долгам МВФ.

Последние пару недель соратники Игоря Коломойского, включая Игоря Палицу, тролят Зеленского и напоминают ему о сериальном Голобородьке, который послал МВФ.

В интервью Новому времени олигарх уже предлагает президенту пойти не на дефолт, а на реструктуризацию долгов с МВФ. Похожее мнение высказал и Александр Дубинский в своем телеграме. Мол, если Ахметов идет на реструктуризацию своих долгов, то почему бы на это не пойти Украине.

Кроме того, в СМИ активно начинают муссировать тему, что олигарх может отказаться от блокирования законопроекта, если, скажем, ему отдадут «Центрэнерго» (смена руководства предприятия стала одной из причин отставки Кабмина Гончарука) или назначение министром энергетики человека из обоймы Коломойского.

Правда, глава энергетического комитета Рады Андрей Герус сомневается в возможности такого варианта.

Глава финансового комитета Данил Гетманцев пока не может сказать, как будет идти рассмотрение поправок.

Впрочем, эффектного шоу с разбрасыванием текста поправок, как было на законопроектах о земле удастся избежать. «Закон о дистанционной работе в комитетах не предусматривает участия не членов комитетов в его работе», – говорит первый зам главы комитета Ярослав Железняк.

В состав комитета входят 32 депутата, в том числе 13, которые не голосовали за «антиколомойский закон» в первом чтении. Это Абрамович, Белькова, Василевская, Воронько, Герега, Дубинский, Кинзбурзская, Козак, Ляшенко, Николаенко, Палица, Солод, Холодов.

То есть у комитета есть резерв, чтобы отклонить большинство поправок. Но их авторы могут настаивать на рассмотрении в зале.

Сейчас бы депутатам пригодился законопроект 3018, который был направлен на борьбу с «законодательным спамом». Но вопрос, согласится ли на него дать голоса оппозиция.

Голосование антиколомойского законопроекта показало, что оно отнимает у фракции «Слуги народа» порядка 30 голосов, а значит она теряет статус монобольшиства и нужно договариваться о голосах ситуативно.

Вопрос, что взамен Владимир Зеленский предложит «Европейской солидарности» и «Голосу». Или ОПЗЖ. Или еще кому-то.

В любом случае в ближайшее время президенту Украины придется либо освоить старую мудрость от лорда Палмерстона «нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы», либо остаться в олигархической зависимости.

Со всей очевидностью, в случае раздувания конфликта с Коломойским президент получит негатив по ТВ и продолжение истории с «пленками Ермака». Но, исходя из того, как сейчас через телеграмы этот кейс пытаются перевесить на соросят и НАБУ, олигарх тоже не готов окончательно разрубить нить. Ведь в таком случае он урежет свои же возможности для манипуляций.