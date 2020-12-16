Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко отримав премію в 170 млн гривень напередодні голосування в парламенті на його значення на посаду першого віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики.

Про це з посиланням на джерела в “Нафтогазі” і “Ощадбанку” повідомив журналіст, головний редактор видання “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов.

Як відомо, в лютому Вітренко подав до суду на “Нафтогаз” через невиплату йому премії за перемогу над “Газпромом” в Стокгольмському арбітражі. Сума позову, за інформацією Бутусова, була 94 млн. Однак виплатили йому майже вдвічі більше.

“Який механізм формування суми, чому йдеться про 170 мільйонів, поки невідомо. Однак джерела в “Ощадбанку” підтверджують здійснення транзакції”, — пише він.

Бутусов зауважує, що ця сума йде всупереч з постановою Кабінету Міністрів №141 від 5 лютого, яка обмежує розміри виплат співробітникам держкомпаній у зв’язку з боротьбою з коронавірусом. Крім того, того ж місяця Кабмін звертався до наглядової раді “Нафтогазу”, закликаючи утриматися від виплати великих премій керівництву компанії.

До того ж виплата відбулася за день до того, як парламент має проголосувати за призначення Вітренка на посаду першого віцепрем’єра — мініcтра енергетики.

За словами Бутусова, на вчорашньому засіданні фракції “Слуги народу”, де заслухали 4 кандидатів на посади міністрів, був присутній спікер парламенту Дмитро Разумков. Під час розмови з Вітренком він підняв питання щодо того, наскільки “моральним” є позов топчиновника і чи не буде у нього конфлікту інтересів у разі призначення.

“Однак Вітренко заявив, що від позову не відмовиться, вважає, що гроші йому належать за договором, і що він їх має намір вкласти в облігації внутрішньої держпозики”, — інформує журналіст.

Бутусов також зазначає, що у 2020 році “Нафтогаз” зазнав колосальних збитків (17 млрд гривень за 9 місяців). Він вважає, що така виплата з рахунків глибоко збиткової компанії стала можливою завдяки тиску на главу “Нафтогазу” Андрія Коболєва.

“Виявляється, кандидатуру Вітренка на цю посаду просувають президент Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак, і саме вони пролобіювали в Кабміні і “Нафтогазі” премію для Вітренка. Вітренко висунув умову свого призначення врегулювання свого судового спору з НАК до моменту голосування. У Вітренка найгостріший персональний конфлікт з головою НАК “Нафтогаз” Андрієм Коболєва. і зрозуміло, що сам по собі Коболєв таке рішення не прийняв. Але на нього чинили тиск, і рішення прийнято спільно з прем’єр-міністром Денисом Шмигаль”, — додає він.