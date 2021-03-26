Контент для педофилов, созданный при содействии родителей: чем живет популярная среди детей соцсеть Likee

1,5 недели назад СМИ всколыхнула волна обсуждения "романа" 8-летней Миланы Маханец и 13-летнего Паши Пая — популярных Likee-блогеров. Впрочем, их история не уникальна — в соцсети еще немало детей, чью "взрослую" жизнь режиссируют родители, зарабатывая на этом деньги.

По материалам блогера и активистки Александры Монятовской, которая также первой обратила внимание на историю Миланы Маханец.

Монятовская замечает, что созданная в 2017 году в Сингапуре соцсеть для коротких развлекательных видео предназначена для пользователей старше 12 лет. Однако аудитория значительно моложе, а контент, продуцируемый ею, — наоборот.

“В приложении утверждают, что оно поддерживает “позитивный контент”, но пользователи отмечают случаи педофилии, жестокого обращения с животными, наличие откровенных видео или изображения на них обнаженных людей, распространенных с помощью Likее”, — отмечает Александра.

Сам сервис Likee не предоставляет официальной статистики, однако, отмечает блогер, в рекомендациях сервиса — преимущественно контент девочек до 14 лет. На видео они исполняют танцы с эротическими движениями (тверк или стриптиз), касаются груди и ягодиц, демонстрируют растяжку, имитируют отношения с мальчиками-сверстниками, ангажируют анорексию или чрезмерную худобу.

“Почти на всех девушках был макияж и одежда, подчеркивающая изгибы тела и обнажавшая некоторые из его частей (топики или очень короткие шорты, напоминающие белье). Все это сопровождалось дегенеративной музыкой, большинство которой — из России. […] Пласт музыкальной культуры, используют подростки для озвучания своих роликов, составляют российские рэп-исполнители такие как Моргенштерн, Инстасамка, Слава Марлоу, Фогель, Клава Кока, Хабиб, Бег Бейби Иейп и еще бесконечное количество”, — обращает внимание Александра.

В качестве примера таких девушек-блогеров Монятовская приводит 12-летнюю киевлянку Катю Бейб (@beib1 в Likee, kate_beib3363 в Instagram). У девочки около 7 млн и 185 тысяч подписчиков в упомянутых соцсетях. На вопрос о том, как на такую репрезентацию в Сети реагирует мать, девочка публикует видео, где мама показывает большие пальцы вверх.

Размышляя о причинах принятия этого со стороны родителей, блогер отмечает: “Мотивация очевидна: деньги и собственная нереализация. Те же симптомы, что и у мамы 8-летней Миланы”.

Александра связалась с Катей Бейб в Instagram и задала вопрос касательно размещению рекламы. В ответ получила прайс-лист.

“$150 за размещение в сторис и $250 за рекламу в публикации. Публикации Кати набирают более 10 тысяч лайков и охватывают 50 тысяч пользователей. Сторис собирают немного меньше — от 12 до 14 тысяч просмотров”, — рассказала Монятовская.

Однако монетизировать контент можно и в Likee. Способов, пишет Александра, несколько:

“Первое, за что вы можете получить деньги — за то же количество лайков и просмотров. После того, как вы стали более или менее известным пользователем, рекламодатели могут заказывать у вас рекламу, монетизация которой будет проходить в начале, в середине или конце вашего видео. Также Likee устраивает конкурсы с определенной тематикой. Победитель получает средства от приложения, их старт — $25. D приложении курсирует цифровая валюта, которая называется “бобы” или “алмазы”. Их можно либо купить за реальные деньги, или конвертировать в них. Они получаются за участие в конкурсах, выполнение челледжнй и за проведение прямых эфиров, где их могут донатить реальные люди. Вывести деньги можно на банковскую карточку, QiWi-кошелек или в Google Wallet. 200 бобов = 1 алмаз = $1″.

И пока родители юных блогеров зарабатывают на создании сомнительного контента, существование таких “звезд” вредит не только им, но и тем тысячам детей, что за ними следят.