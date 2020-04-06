Солнечная погода, бары и кафе ждут посетителей. Дети радуются на солнце, пенсионеры играют в шахматы в городской библиотеке, молодежь гуляет и ест мороженое. На улице +11, это вот-вот и наступит сезон шортов. Это описание Швеции сейчас, во времена, когда большая часть Европы и мира сидит дома, потому что правительства ввели жесткие условия карантина, чтобы спасти людей от распространения COVID-19. Почему все настолько по-другому в Швеции?

Причин у такой ситуации в Швеции несколько. И среди основных – развитая демократия и осведомленность граждан.

Индивидуальная ответственность

“Мы – взрослые люди, и должны вести себя, как взрослые. Не распространять панику или слухи”, – так обращается премьер-министр Швеции Стефан Лёвен к нации с телевизора.

После новостей из Китая, особенно после вспышки в Италии, в общественных местах в Швеции начали появляться объявления о личной гигиене, регулярное мытье рук и содержания дистанции. Что касается последнего, то это в Скандинавии не ограничение, а часть менталитета. Здесь даже до коронавируса к тебе никто в автобусе на соседнее место не подсядет. Паники с туалетной бумагой здесь не было. Единственное, что купить сейчас сложно – антисептик, его просто разобрали, даже тогда, когда продавали только по одному в руки.

В марте правительство рекомендовало (не приказывало) отложить мероприятия, где могут присутствовать более 500 человек, и как ни странно, даже меньшие по количеству посетителей конференции или встречи были отменены. Сейчас такая рекомендация говорит уже о “не более 50 человек”.

Что касается кафе и ресторанов, то они по-прежнему работают, но посетителей там меньше. К примеру, всегда шумная улица Гетеборга Andralanggatan, где сконцентрирована вся ночная жизнь молодежи, теперь наполовину тише. Бары там до сих пор полные, но с метро в час пик их теперь не сравнить.

На этой неделе Google поделился своими данными по человеческому трафику в мире. В Швеции он уменьшился на 24% в ресторанах, на 36% в транзитных хабах (метро, ​​остановки) и на 18% в офисных районах. При этом на 43% вырос в парках. Оно и неудивительно – после темной и дождливой зимы никто из шведов не будет сидеть дома, когда на улице весеннее солнце.

Но несмотря на отсутствие строгих запретов от правительства, люди ограничивают себя. Доверие к правительству и к системе как таковой в Швеции достаточно велико. Логика здесь проста – если правительство говорит, что лучше работать из дома, большинство прислушается и действительно внесет изменения в свое расписание; если говорят не ехать на Пасху в семьи – многие не поедут. При этом, здания офисов и университетов не закрыты, междугородные поезда и автобусы работают по расписанию.

Статистика показывает, что такой подход работает. По сравнению со странами, где правительство ввело строгие ограничения, Швеция выглядит где-то лучше, а где-то так же как и другие. При этом, не следует думать, что цифры здесь невелики. По состоянию на воскресенье 5 апреля, официально инфицированными считались более 6000 граждан, летальных случаев насчитали уже почти 400.

Отличительная особенность местного правительства – открытость. Большие цифры инфицированных – это прежде всего потому, что Швеция одна из стран с наибольшим количеством протестированных на вирус в мире. Государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл, должность которого, кстати, была здесь задолго до эпидемии, говорит, что сравнивать разные страны в цифрах трудно, ведь они по-разному проводят тестирование и отчитываются о летальных случаях.

Не о коронавирусе, но иллюстративно: согласно европейской статистике миролюбивая Швеция – это страна с едва ли не самым большим количеством изнасилований в Европе. Отличие от других стран здесь заключается в том, что полиция считает каждый случай, даже если насилие совершено тем же человеком, даже если в один день, как отдельный.

“Каждый несет ответственность за свое благосостояние, своих соседей и свою местную общину. Это касается нормальной ситуации, и это применяется в нынешней ситуации”, – сказала глава МИД Анна Линде, подчеркнув, что доверие общественности является ключевым элементом стратегии Швеции.

И пока такой подход, в большинстве, резонирует у избирателей. Опросы аналитической фирмы Novus, опубликованные в начале этой недели, показали, что доверие к правительству значительно возросло в марте, 44% респондентов сказали, что они доверяют или скорее доверяют премьер-министру Стефану Левену (26% в феврале), пишет The Local.

Однако не все являются поклонниками такого подхода. На прошлой неделе группа из 14 ученых написала открытое письмо, где просили Агентство здравоохранения быть более прозрачными.

“В разных странах разные условия, но мы пытаемся понять, почему шведский контекст настолько отличается от британского”, – написали они.

Конституция не позволяет

Еще неделю назад, цифры, которые сообщала Швеция были в разы меньше – 3500 инфицированных, более 100 летальных случаев. За эту неделю кривая линия на графике превратилась в почти вертикальную.

Но это для местных властей сюрпризом не стало. В марте местный МОЗ говорил, что он ожидает вспышку и соответственно большие цифры, но точную дату вспышки предусмотреть, конечно, не может. Все это время больницы стояли подготовленные к большему количеству пациентов и нагрузке.

Но даже если бы цифры были и в 5 раз больше, шведское правительство бы не вводило чрезвычайного положения – оно просто не имеет таких полномочий по конституции. Дело в том, что основной закон Швеции, страны которая не воевала 200 лет, разрешает введение чрезвычайного положения только в случае войны. И хотя понятие “внутреннего чрезвычайного положения” существует на бумаге, ни один из документов его на практике не прописывает.

Шведское правительство подотчетно парламенту, а тот имеет больше возможностей в ограничении свобод граждан, но все же не до уровня “военной ситуации”. Именно поэтому, уже на этой неделе парламент рассмотрит уникальный в шведской истории законопроект.

Правительство будет просить предоставить больше полномочий, чтобы он мог принимать прямые решения в обход не столь гибкого и быстрого парламента. Сейчас это делать не позволяет конституция, а единственное что позволяет, – это прислушаться к рекомендациям Шведского агентства здоровья, которое выступает “экспертным агентством” в кризисе по коронавирусу.

Правительство Стефана Левена уже получило критику за такие амбиции и закон до рассмотрения был переписан несколько раз. Его новый вариант позволяет парламенту отменить или изменить распоряжение правительства, а правительству вводить новые ограничения без предварительного утверждения их в парламенте.

Если предложение поддержат, правительство сможет закрыть аэропорты, торговые центры, не говоря уже о ресторанах. Трудно сказать, сможет ли правительство запретить гарантированные конституцией права граждан на собрания, при все еще не объявленном чрезвычайном положении. При всех за и против, такой режим может существовать в Швеции максимум три месяца да и не факт, что голосование за такой закон будет означать его обязательную имплементацию.