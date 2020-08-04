Почти 90 лет назад британцам пришлось провести на порядок более сложную операцию, чем просто убрать с пляжа танкер массой в 2000 тонн. На дне моря лежало 11 кораблей массой от 28 до 35 000 тонн и технологий подъема столь тяжелых кораблей тогда не существовало. Дело решило наличие коммерческой выгоды, отсутствие бюрократии и положительная медийная слава.

3 августа Администрация морских портов Украины объявила конкурс по поднятию и эвакуации затонувшего танкера Delfi в Одессе. Неделей ранее та же Администрация заявила, что подъем танкера состоится не раньше сентября, эксперты совещаются, как это сделать, а турецкая компания предлагает разрезать танкер и достать его по частям.

Танкер Delfi лежит на одесском пляже «Дельфин» с 22 ноября 2019 года, и несколько попыток убрать его оттуда завершились фиаско.

Президент Зеленский ставил местной власти дедлайн по танкеру до 20 июля. Впрочем, оказалось, что государственным структурам перешло право на подъем Delfi только с 27 июля, а новый этап работ по судну назначили аж на 5 октября. Уже бывший владелец танкера разве что смог оправдаться в Телеграме, что работы по подъема сорвались из-за некачественных тросов: по паспорту они имели тяговую силу в 63 тонны, а по факту – всего 4 тонны.

Министр Криклий взялся обещать, что работы по Delfi восстановят в конце августа

Получается, что едва ли не вся наша страна не может справиться с подъемом достаточно небольшого танкера массой в 2 000 тонн, из которого постоянно вытекает топливо на пляж. При том что в ту же Одессу регулярно приходят суда водоизмещением в 50 000 тонн и выше.

Ситуация выглядит патовой, но к ее решению можно найти «нетрадиционный» подход. То есть – раз уж АМПУ запустила тендер по подъему Delfi, то ожидаемую стоимость этого торга следует выставить так, чтобы подрядчик смог легально заработать на этих работах. Разработчикам проекта работ по подъему судов следует дать тот же уровень уважения, который президент Зеленский уже пообещал разработчикам вакцины от Covid-19. И при этом – снять все возможные бюрократические преграды, которые могут помешать «уборке» судна с пляжа.

Конечно, набор таких предложений выглядит слишком в духе «зеленой» власти, что ни разу не проводило к хорошим последствиям. Но эти вещи именно в такой комбинации срабатывали и в гораздо более сложных операциях по подъему судов.

Впервые – когда в 1925-1932 годах британцам требовалось поднять 9 линкоров затопленного немецкого «Флота открытого моря». Каждый из этих кораблей имел массу от 28 000 тонн до 35 000 тонн. Технологий по подъему таких сосудов в то время просто не существовало, и дело с мертвой точки действительно сдвинулись факторы коммерческой выгоды и медийной славы.

Флот на дне моря

Предыстория этого дела, когда британцы «с нуля» должны были поднимать тяжелые линкоры, была такой. «Флот открытого моря» – это были ВМС Германии в Первую мировую войну. По условиям перемирия, в ноябре 1918 года немцы должны были согласиться на то, чтобы их корабли интернировали британцы (то есть поставили под охрану на свои базы, но на кораблях оставался немецкий флаг). И так Великобритании перешло более 70 боевых кораблей своего побежденного противника, в том числе 11 линкоров. Немецкие моряки на этих кораблях не хотели допустить позора, чтобы их флот перешел врагу. Поэтому 21 июля 1919 немцы затопили свой «Флот открытого моря» на главной британской базе Скапа-Флоу: моряки просто открыли на своих кораблях кингстоны – специальные отверстия в днище. Британцы помешать затоплению немецкого флота в большинстве случаев не успели, так на морском дне оказались 50 кораблей, в том числе все линкоры.

В результате Туманный Альбион получил несколько странную ситуацию. С одной стороны, затопленный «Флот открытого моря» не мешал судоходству и не угрожал экологии, поэтому поднимать эти корабли не было особого резона.

С другой стороны, затопленный «Флот открытого моря» по сути запрудил значительную часть главной базы флота Британской империи. Кроме того, британцам не давал покоя тот факт, что это же на морском дне лежит почти полмиллиона металлолома в виде немецких кораблей. Хотя этот металлолом наверное поржавел, но он был все равно нужен в стране, которая восстанавливала свою экономику после Первой мировой войны.

У экспертов британского Адмиралтейства был «железный» аргумент не заниматься подъемом затопленных немецких кораблей – видите ли, нет технологий для проведения таких работ. Поэтому «Флот открытого моря» пролежал на дне Скапа-Флоу с 1919 по 1925 годы (то есть 6 лет), пока не нашелся подрядчик на это дело. Его звали Эрнест Фрэнк Кокс, и он был торговцем металлоломом.

Его основным «товаром» к этому времени были как раз списанные корабли британского флота. А идея взяться за подъем флота со Скапа-Флоу Коксу пришла в голову после шутливой фразы его партнера – мол, там же «столько металлолома лежит». Замысел выглядел совсем авантюрным, но Кокс смог его довести до конца, благодаря чему стал «Маском» своего времени по подъему судов в сложных условиях.

Подъем вверх дном

Британское Адмиралтейство не стало требовать у бизнесмена никаких лицензий на проведение работ, или же требовать согласовывать с ведомством время и условия подъема кораблей. Чиновники Британского Адмиралтейства просто дали Коксу прочитать заключение своих экспертов, что корабли со дна Скапа-Флоу поднять невозможно, и с чистой совестью продали за 40 000 фунтов (по тогдашнему курсу) право на сами корабли и на их подъем.

Второй важный момент – у обеих сторон этой истории был прямой коммерческий интерес запускать работы по подъему судов. Хотя немецкие линкоры и лежали на дне Скапа-Флоу, а значит были собственностью Британского Адмиралтейства, ведомство с этим «имуществом» ничего сделать не могло. Поэтому по сути – «из воздуха» получило те же 40 000 фунтов стерлингов от Кокса. Сам Кокс считал, что купил у Адмиралтейства корабли буквально за копейки: мол, если их поднять и доказать в док на разборку, металлолом буквально от одного линкора даст прибыль в сотни тысяч фунтов стерлингов.

Третий важный момент – медийная слава. Эрнест Кокс в своих воспоминаниях жаловался, что вся эпопея с подъемом немецких линкоров дала ему прямой ущерб в 10 000 фунтов стерлингов, или около 5% от общей стоимости всех работ.

Поскольку бизнесмен руководил всеми работами, то не мог заниматься операционным управлением своего основного бизнеса по продаже металлолома. Но косвенная выгода Кокса от этой эпопеи была огромна: несмотря на все возможные кризисы, спрос в Британии на металлолом был высоким. И этот товар у фирмы Кокса покупали активно, на хайп «владелец бизнеса – герой прессы, так как ведет невиданную доселе операцию по подъему кораблей». И в то время, когда Кокс завершил свою эпопею с кораблями, то стал миллионером (а начинал мелким торговцем). А хайп этот был вполне заслуженным, ибо бизнесмен сам со своими помощниками разрабатывал технологию работ по каждому кораблю, без экспертов Адмиралтейства.

А «картинка» подъема кораблей была вообще эффектная. Например, поднятый линейный крейсер «Зейдлиц» доплыл в док вверх дном.

Кто получит лавры перед выборами

В прошлом году нидерландская компания Jan De Nul использовала новый для себя метод подъема затонувших судов, чтобы поднять норвежский фрегат Helge Ingstad, затонувший в ноябре 2018 года после столкновения с танкером. Для этого синхронно использовали четыре крана на двух расположенных рядом судах.

Вряд ли в Украине все будет так красиво, хотя посмотреть на попытки подъема танкера на пляж уже собираются сотни одесситов.

Эпопея с подъемом Delfi, скорее, напоминает соревнование за то, кто заплатит на подъем. До 25 июня это должен был сделать все же собственных судна, которого подозревают в нелегальном бизнесе.

Но, чем ближе местные выборы, вопрос подъема также получает дополнительную цену, кто будет героем или кто получит электоральные минусы от одесситов за танкер.

Не зря же Геннадий Труханов лично нырял изучать пробоины танкера.

Во время приезда Зеленского представитель судовладельца заявил, что он еще зимой готов был сделать это, но «город зарубили» эту идею и не дал порезать танкер.

«Городская экология на комиссии не дала нам его порезать, поэтому мы начали искать компании, которые могут не резать, а отвезти», – отметил представитель владельца.

В свою очередь Геннадий Труханов подчеркнул, что, когда произошла авария, именно городская водолазная служба спасла трех человек экипажа, потому что другие службы отказались это делать.

В ответ глава области Куцый перебил его и заявил, что это была командная работа и здесь нет заслуги только городских властей. Труханов же настоял на своем, заявив, что «это было именно так и подтверждение есть».

Что касается экологов, которые отказали судовладельцам, то мэр отметил, что «они искали, как дешевле».

«Их не интересует ни Украина, ни Одесса, ни пляж. Наша позиция, что это судно совершило преступление в территориальных водах Украины, занималось черным бункеровкой, так как долгое время не могли определить даже под каким флагом оно плавало », – сообщил Труханов, чем вызвал возмущение представителя владельца.

Кстати, кому принадлежит судно, до сих пор не известно. Его возможным реальным владельцем называют депутата от Партии регионов Олега Ковтунова.

Собственно этот спор и заставил Зеленского сказать свою фразу о «импотентной власти».

И даже объявленный тендер не значит, что и следующую зиму танкер не проведет на пляже Дельфин, будучи декорацией для селфи.