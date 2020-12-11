В Украине с 90-х годов прошлого столетия продолжается демографический кризис. Его признаки - сокращение рождаемости, снижение продолжительности жизни и увеличение миграции в другие страны. Есть ли из этого выход, Буквы послушали выступление демографов

Научное общество имени Т. Шевченко в Америке продолжает свои круглые столы, дискуссии и публичные встречи онлайн. На этот раз подискутировали на тему “Демографическая ситуация в Украине: состояние, перспективы, вызовы». Спикеры Элла Либанова и Василий Лопух очертили перспективы и вызовы украинской демографии, коснулись проблем переписи населения и миграции, а также поделились научными предположениями и выводами современной демографической науки.

Спикеры:

Элла Либанова – академик НАНУ, директор Института демографии и социальных исследований им. В.М.Птухы.

Василий Лопух – действующий член НОШ, кандидат экономических наук, директор администрации НОШ-Америка.

Демографическая ситуация в Украине

Элла Либанова начала дискуссию с того, что вся информация, касающаяся хоть каким-то образом демографии в Украине, ненадежная и неточная. А все потому, что последняя перепись населения состоялась в декабре 2001 года, то есть 20 лет назад. Фактически все это время мы живем без валидной информации о нас самих.

Следующая перепись планируется в 2023, но уверенности в этом пока нет ни у кого. По словам Эллы Либановой, в случае, если перепись таки состоится, наконец будут использованы электронные устройства для качественной фиксации данных. Однако, она все еще пройдет без системы регистров, которой пользуются в мире. Регистры – это текущий учет демографии, который достаточно лишь обновлять и дополнять. Причем это могут делать сами граждане. Зачем такие рееестры – потому что без надежного текущего учета, приходится проводить регулярные переписи.

Весной под руководством в то время министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета была проведена оценка численности населения на основе использования услуг мобильной связи и ряда других факторов. Однако, его данные вызвали лишь скандал, потому что к ним было больше вопросов, чем ответов.

С 1993 года население Украины постоянно уменьшается вследствие:

низкой рождаемости;

высокой преждевременной смерти;

масштабной трудовой миграции.

В Украине прослеживаются две демографические тенденции – депопуляция и старение нации. В последние годы заметно вроде замедление депопуляции, но это скорее связано с неточностью учета населения, а именно – завышением его численности.

Ситуация с рождаемостью и смертностью сформировала в Украине так называемый “славянский крест” (на графике ниже). За ним, смертность превышает рождаемость с 1991 года, однако Элла Либанова уверяет, что это не имеет связи с провозглашением независимости: “Поверьте, это просто совпадение”.

Причины здесь как в общем тренде снижения рождаемости в Европе, связанном с тем, что женщинам трудно совмещать карьеру и воспитание детей, так и внутренними факторами – от Чернобыля до экономических кризисов.







Скриншот с презентации спикера – “славянский крест”

Прогресс в росте населения произошел в первой половине 20 века, после чего эта кривая практически не меняется. Интересно, что в 1960 году Украина со средней продолжительностью жизни в 71 год была среди стран-лидеров. Впрочем, в 2013 году она заняла уже почти последнее место в Европе, в то время как в развитых странах эта цифра выросла на 7-8 лет и достигла 80+, в Украине никакого прогресса не произошло.

Растет разница между смертностью городского и сельского населения, мужчин и женщин. Женщины в Украине живут дольше. Причем и женщины, и мужчины в городах – дольше, чем в селах. Это объясняется как различиями в репродуктивном поведении в городах и селах, так и экологией и образом жизни.

Демографическая ситуация среди украинцев в Америке

Население США составляет 328 млн, из них – около миллиона этнических украинцев, что всего лишь 0,5% от всего населения. Несмотря на малый процент, по словам Василия Лопуха, украинская община в Америке очень прочная. Это можно объяснить и тем, что статистически чаще мигрируют из Черновицкой, Волынской и других западных областей, в которых крепкие религиозные или культурные общины, вокруг которых и объединяются люди.

Традиционно во время первых волн миграции украинцы заселяли восточное побережье, теперь же большинство людей оседает на западе и юго-западе.

Василий Лопух приводит количественно-качественные данные по украинцам в США, откуда видно, что средний уровень образования украинцев в ​​отношении местных американцев доминирует. Такая же ситуация с доходом: в большинстве штатах средний доход украинсцев больше, чем американцев. 70% украинцев в США – владельцы недвижимости по сравнению с 67% американцев.

Миграция

“Миграция – не проблема, это реальность, которую мы должны взять во внимание и использовать. По моему глубокому убеждению, миграция является ключевым проявлением процесса глобализации, потому что глобализация – это движение людей и мозгов. Это абсолютно объективное явление. Более того, объемы миграции увеличиваться, несмотря на пандемию”, – говорит Элла Либанова.

Основными двигателями миграции из Украины является убеждение в высоком качестве жизни за границей и ожидаемое отсутствие перспектив для себя и потомков на Родине. Любые миграционные настроения отражают общественные настроения.

“Если спросить рядовых украинцев, они скажут, что в России или Польше жить лучше, чем в Украине. А Германия или Голландия для них вообще рай на Земле. Насколько это правда – это уже другой вопрос. Сколько людей путают туризм и миграцию? Но такова уж реальность “, – говорит Либанова.

Миграция теперь превратилась в моду: учиться и работать за границей круто. Об этом же можно потом гордо заявить соседу или выставить фотографию в Инстаграм. Миграция считается неким социальным лифтом, добавляет она.

В то же время Европа продолжает демонстрировать спрос на украинских мигрантов. Это более дешевая, но качественная рабочая сила. И речь не только о физическом труде, но и о пресловутом “оттоке мозгов”. В мире конкурируют за людей, потому что это важнейший вид капитала, после которого на втором месте природный и на последнем – собственно физический. Денежные переводы от украинских мигрантов в 2019 составляли по данным Всемирного банка 17 млрд долларов, в то время как прямые иностранные инвестиции в Украину составили 2,3 млрд долларов.

После бума миграции в девяностые украинцы таки осознали, что Америка – это не просто Голливуд, аккуратные тихие районы и успех на каждом шагу. После этого происходил спад массовой миграции. “Все-таки, туризм и миграция – совершенно разные вещи”, – отмечает Элла Либанова.