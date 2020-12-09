Відповідний проєкт постанови буде винесено на розгляд Уряду сьогодні.
Згідно з попередніми розрахунками, на виконання перепису необхідно 7,260 мільярда грн.
Раніше на перепис населення планували витратити 3,43 мільярда гривень.
Як повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, сьогодні також було підписано спільну заяву про створення робочої групи, яка працюватиме над розробкою комплексного проєктного документу для переходу України від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами у раунді переписів населення та житла 2030 року.
Він зазначив, що перехід на перепис населення за реєстрами містить численні переваги та можливості. Це зниження фінансових витрат, скорочення термінів проведення перепису, зменшення строків отримання результатів перепису населення, зниження навантаження на респондентів, можливість проводити перепис частіше, ніж раз на 10 років та інші.
- Згідно з пробним (тестовим) переписом населення, який був організований Дмитром Дубілетом, станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживало 37,289 млн людей. У Києві станом на 1 грудня проживали 3,7 млн людей.
- Згодом з’явилася інформація, що проведений Дубілетом перепис нібито міг бути зроблений простим множенням на 0,888 даних Державної служби статистики. Сам міністр спростував твердження про фальсифікацію пробного перепису українців, назвавши їх фейком. Дубілет також розповів про методи, які використовувалися при підрахунку чисельності населення.
- У квітні міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що у 2021 році всеукраїнський перепис населення, найімовірніше, не відбудеться.