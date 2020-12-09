Кабінет Міністрів планує провести Всеукраїнський перепис населення у 2023 році. Витрати на його проведення зростуть.

Відповідний проєкт постанови буде винесено на розгляд Уряду сьогодні.

Згідно з попередніми розрахунками, на виконання перепису необхідно 7,260 мільярда грн.

Раніше на перепис населення планували витратити 3,43 мільярда гривень.

Як повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, сьогодні також було підписано спільну заяву про створення робочої групи, яка працюватиме над розробкою комплексного проєктного документу для переходу України від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами у раунді переписів населення та житла 2030 року.

Він зазначив, що перехід на перепис населення за реєстрами містить численні переваги та можливості. Це зниження фінансових витрат, скорочення термінів проведення перепису, зменшення строків отримання результатів перепису населення, зниження навантаження на респондентів, можливість проводити перепис частіше, ніж раз на 10 років та інші.