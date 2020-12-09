Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Василь Мокан.
Зазначається, що дане питання уряд виніс на розгляд з огляду на те, що у 2020-му Всеукраїнського перепису населення проведено не було, а відповідно до статті 3 закону “Про Всеукраїнський перепис населення” підставою для проведення перепису населення є рішення Кабміну, яке ухвалюється не пізніше, ніж за 3 роки до його початку.
Згідно з попередніми розрахунками, на виконання перепису необхідно 7,26 мільярда грн.
Раніше на перепис населення планували витратити 3,43 мільярда гривень.
- Згідно з пробним (тестовим) переписом населення, який був організований Дмитром Дубілетом, станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживало 37,289 млн людей. У Києві станом на 1 грудня проживали 3,7 млн людей.
- Згодом з’явилася інформація, що проведений Дубілетом перепис нібито міг бути зроблений простим множенням на 0,888 даних Державної служби статистики. Сам міністр спростував твердження про фальсифікацію пробного перепису українців, назвавши їх фейком. Дубілет також розповів про методи, які використовувалися при підрахунку чисельності населення.
- У квітні міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що у 2021 році всеукраїнський перепис населення, найімовірніше, не відбудеться.