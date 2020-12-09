Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні схвалив перенесення проведення Всеукраїнського перепису населення на 2023 рік.

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Василь Мокан.

Зазначається, що дане питання уряд виніс на розгляд з огляду на те, що у 2020-му Всеукраїнського перепису населення проведено не було, а відповідно до статті 3 закону “Про Всеукраїнський перепис населення” підставою для проведення перепису населення є рішення Кабміну, яке ухвалюється не пізніше, ніж за 3 роки до його початку.

Згідно з попередніми розрахунками, на виконання перепису необхідно 7,26 мільярда грн.

Раніше на перепис населення планували витратити 3,43 мільярда гривень.