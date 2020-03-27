#Буквы публикуют фотографии опустевших городов.
Карантин из-за коронавируса разогнал по домам жителей многих городов по всему миру: на пустых улицах теперь редко можно встретить людей.
Посмотрите, во что превратились улицы самых знаменитых городов мира. Здесь больше нет ни туристов, ни машин.
Лондон. Так выглядит час пик в крупном мегаполисе.
Мюнхен. Метро без пассажиров.
Пекин. Одинокая закусочная, известная своей ночной жизнью.
Каракас. Второй день общенационального карантина Венесуэлы.
Лос-Анджелес. Неизменный океан, едва узнаваемый пляж в Санта-Монике.
Барселона. Голуби на Лас Рамблас.
Нью-Джерси. Американская закусочная в Вест Орандже была открыта – но только на вынос.
Сринагар, Индия. В туристический сезон – без туристов, лодки – без пассажиров.
Бангкок. Улицы страха города, популярном среди китайских гостей из Ухани.
Берлин. Держите дистанцию, призывает правительство Германии.
Нью-Дели. День ярмарки в Красном форте.
Рим. Вид с Испанской лестницы.
Вашингтон. Даже сезон цветения вишни не привлек посетителей в Мемориал Линкольна.
Токио. Когда мир перестает путешествовать.
Сеул. Вспышка в Южной Корее на протяжении нескольких недель была самой страшной за пределами Китая.
Сиэтл. Купить хот-дог так же мало шансов, как и посетить Спейс Нидл.
Милан. Навильи, где миланцы часто собираются в конце дня.
Сан-Франциско. Жителям Калифорнии было приказано оставаться дома.
Пакистан. Никаких товарищей.
Фото: New York Times
Карантин в Афинах
Фото: LOUISA GOULIAMAKI/GETTY
Нью-Йорк
Фото: Reuters
Вашингтон
Лос-Анджелес
Рим
Фото: AFP
Сеул
Фото: NurPhoto / Getty Images
Тенерифе
Фото: AP
Ухань
Фото: NPR
Вид на площадь Дуомо в Милане
Пустынный деловой район Дефанс в Париже
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