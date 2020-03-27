Большинство мировых столиц, крупных городов и целых стран закрыты на карантин в связи с распространением эпидемии коронавируса.

#Буквы публикуют фотографии опустевших городов.

Карантин из-за коронавируса разогнал по домам жителей многих городов по всему миру: на пустых улицах теперь редко можно встретить людей.

Посмотрите, во что превратились улицы самых знаменитых городов мира. Здесь больше нет ни туристов, ни машин.

Лондон. Так выглядит час пик в крупном мегаполисе.

Мюнхен. Метро без пассажиров.

Пекин. Одинокая закусочная, известная своей ночной жизнью.

Каракас. Второй день общенационального карантина Венесуэлы.

Лос-Анджелес. Неизменный океан, едва узнаваемый пляж в Санта-Монике.

Барселона. Голуби на Лас Рамблас.

Нью-Джерси. Американская закусочная в Вест Орандже была открыта – но только на вынос.

Сринагар, Индия. В туристический сезон – без туристов, лодки – без пассажиров.

Бангкок. Улицы страха города, популярном среди китайских гостей из Ухани.

Берлин. Держите дистанцию, призывает правительство Германии.

Нью-Дели. День ярмарки в Красном форте.

Рим. Вид с Испанской лестницы.

Вашингтон. Даже сезон цветения вишни не привлек посетителей в Мемориал Линкольна.

Токио. Когда мир перестает путешествовать.

Сеул. Вспышка в Южной Корее на протяжении нескольких недель была самой страшной за пределами Китая.

Сиэтл. Купить хот-дог так же мало шансов, как и посетить Спейс Нидл.

Милан. Навильи, где миланцы часто собираются в конце дня.

Сан-Франциско. Жителям Калифорнии было приказано оставаться дома.

Пакистан. Никаких товарищей.

Фото: New York Times

Карантин в Афинах

Фото: LOUISA GOULIAMAKI/GETTY

Нью-Йорк

Фото: Reuters

Вашингтон

Лос-Анджелес

Рим

Фото: AFP

Сеул

Фото: NurPhoto / Getty Images

Тенерифе

Фото: AP

Ухань

Фото: NPR

Вид на площадь Дуомо в Милане

Пустынный деловой район Дефанс в Париже