#Буквы собрали самые трогательные фото с места кровавой трагедии.
У храма, где произошло нападение неравнодушные люди установили импровизированный мемориал. Люди приносят сюда цветы и зажигают свечи.
Местный житель Фредерик Лефевр дружил с убитым человеком Винсентом Локесом. Мужчина не сдерживал слезы и заявил, что нападение считает “большой трагедией”.
“Мы свободная страна, мы продемонстрировали свободу всем странам мира. Сегодня эта свобода закрывается от нас”, – сказал мужчина.
Жители Ниццы начали приносить в здание храма свечи и цветы с вечера четверга, 29 октября. Следует отметить, что власти Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы. В целях безопасности люди довольно быстро покидали место трагедии.
Ниццу посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил журналистам, что исламисты нападают против ценностей французского народа: свободы, возможности свободно верить и не поддаваться духу террора.
- # Буквы рассказывали, что известно о нападающем, его сообщника и жертвах. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
- 29 октября в Ницце у Нотр-Дама мужчина с ножом напал на людей. Погибли две женщины и мужчина, еще несколько человек получили резаные раны.
- Во Франции после трех нападений в день – в Ницце, Авиньоне и у генконсульства Саудовской Аравии – объявили максимальный уровень террористической угрозы.
- В четверг, 29 октября, во французском Лионе задержали мужчину с ножом, который планировал теракт. Перед этим в стране уже состоялись две ножевые атаки.