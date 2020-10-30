29 октября во французской Ницце исламист напал на людей у ​​базилики Нотр-Дама. В результате нападения трое человек погибли. Среди жертв две женщины и мужчина.

#Буквы собрали самые трогательные фото с места кровавой трагедии.

У храма, где произошло нападение неравнодушные люди установили импровизированный мемориал. Люди приносят сюда цветы и зажигают свечи.

Местный житель Фредерик Лефевр дружил с убитым человеком Винсентом Локесом. Мужчина не сдерживал слезы и заявил, что нападение считает “большой трагедией”.

“Мы свободная страна, мы продемонстрировали свободу всем странам мира. Сегодня эта свобода закрывается от нас”, – сказал мужчина.

Жители Ниццы начали приносить в здание храма свечи и цветы с вечера четверга, 29 октября. Следует отметить, что власти Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы. В целях безопасности люди довольно быстро покидали место трагедии.

Ниццу посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил журналистам, что исламисты нападают против ценностей французского народа: свободы, возможности свободно верить и не поддаваться духу террора.