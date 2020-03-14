Сегодня в Киеве прошел Марш патриотов и добровольцев, на котором выдвинули ряд требований к власти.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Марш, на который вышли тысячи людей, призван почтить жервования добровольцев, защищающих Украину от внешней агрессии. Также целью марша является показать представителям власти, что большая часть общества не согласна с тем внешнеполитическим курсом, который был избран.

Марш патріотів Сьогодні українці відзначають День добровольця Незважаючи на карантин, патріоти провели марш: Сегодня украинцы отмечают День добровольца <noscript><iframe title="«Сегодня украинцы отмечают День добровольца» — #Буквы - все важные и свежие новости." class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted" style="position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);" src="https://bykvu.com/ru/bukvy/sogodni-ukrainci-vidznachajut-den-dobrovolcja/embed/#?secret=8U3zrd0yks" data-secret="8U3zrd0yks" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></noscript> Опубликовано Букви Суббота, 14 марта 2020 г.

Утром участники акции собрались на Михайловской площади, где прошел молебен по погибшим.

После этого колонна прошла через Майдан, по улицам Грушевского, Шелковичной, Институтской, Банковой и Аллее Героев Небесной Сотни.

Следует отметить, что во время марша активисты озвучили свои требования к власти под Офисом президента Владимира Зеленского, среди которых:

1. Ни шагу назад. 2. Приоритетное развитие сектора обороны и современного вооружения украинской армии. 3. Прекратить политику капитуляции. 4. Нет “Норманди” без Крыма. 5. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму. 6. Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинских властей на оккупированных территориях. 7. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров. 8. Уважение и социальные гарантии украинскому воину. 9. Стоп реванш коллаборантов и пропагандистов Кремля.

Каждое из требований встречали аплодисментами и овациями, а после их объявления люди начали скандировать “Зелю геть!”.