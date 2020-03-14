Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Марш, на который вышли тысячи людей, призван почтить жервования добровольцев, защищающих Украину от внешней агрессии. Также целью марша является показать представителям власти, что большая часть общества не согласна с тем внешнеполитическим курсом, который был избран.
Сьогодні українці відзначають День добровольця
Незважаючи на карантин, патріоти провели марш:
Опубликовано Букви Суббота, 14 марта 2020 г.
Утром участники акции собрались на Михайловской площади, где прошел молебен по погибшим.
После этого колонна прошла через Майдан, по улицам Грушевского, Шелковичной, Институтской, Банковой и Аллее Героев Небесной Сотни.
Следует отметить, что во время марша активисты озвучили свои требования к власти под Офисом президента Владимира Зеленского, среди которых:
1. Ни шагу назад.
2. Приоритетное развитие сектора обороны и современного вооружения украинской армии.
3. Прекратить политику капитуляции.
4. Нет “Норманди” без Крыма.
5. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму.
6. Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинских властей на оккупированных территориях.
7. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров.
8. Уважение и социальные гарантии украинскому воину.
9. Стоп реванш коллаборантов и пропагандистов Кремля.
Каждое из требований встречали аплодисментами и овациями, а после их объявления люди начали скандировать “Зелю геть!”.
- Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске, которое состоялось 11 марта, договорилась о создании органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”.
- Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заверяет, что консультативный совет в ТКГ, в состав которого войдут представители ОРДЛО, будет выполнять исключительно совещательные функции.