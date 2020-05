Об этом сообщает агентство Reuters.

Акции были организованы в знак солидарности с демонстрантами в США.

Так, протестующие на Трафальгарской площади в центре Лондона встали на колено и подняли правую руку сжатую в кулак (в знак протеста против расовой дискриминации). Они скандировали: “Нет справедливости, нет мира!”

После этого протестующие прошли маршем мимо здания британского парламента и завершили акцию у посольства США.

Trafalgar Square in London right now, standing in solidarity with Black Lives Matter, George Floyd and protestors across the world. pic.twitter.com/5sYlXePcpv

— Ian Mantgani (@mant_a_tangi) May 31, 2020