Сотни людей сегодня вышли на акции протеста в Лондоне (Великобритания) и Берлине (Германия) из-за резонансного убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Акции были организованы в знак солидарности с демонстрантами в США.

Так, протестующие на Трафальгарской площади в центре Лондона встали на колено и подняли правую руку сжатую в кулак (в знак протеста против расовой дискриминации). Они скандировали: “Нет справедливости, нет мира!”

После этого протестующие прошли маршем мимо здания британского парламента и завершили акцию у посольства США.

Trafalgar Square in London right now, standing in solidarity with Black Lives Matter, George Floyd and protestors across the world. pic.twitter.com/5sYlXePcpv — Ian Mantgani (@mant_a_tangi) May 31, 2020

Согласно оценке британского агентства ВВС, на улицы Лондона вышли тысячи людей. Они держали в руках таблички с надписью: “Справедливость для Джорджа Флойда!”.

Фото: АР

Фото: AFP

Фото: Reuters

В Берлине сотни демонстрантов также устроили митинг у здания посольства США.

Люди держали плакаты с надписями: “Правосудие для Джорджа Флойда!”, “Хватит нас убивать!” и “Кому теперь наступят на шею?”.

Фото: dpa

Акции в Берлине и Лондоне проходили и накануне.

Берліні сотні людей вийшли на протести через вбивство афроамериканця в США 📹: nurahttps://t.co/xK3QU76FkI pic.twitter.com/So8hHDxy82 — Букви (@Bykvu) May 31, 2020

Джорджа Флойда задержали 25 мая в американском городе Миннеаполис по подозрению в использовании поддельного чека. Один из полицейских при задержании применил удушающий прием, наступив коленом на шею потерпевшего. Сам Флойд при этом неоднократно повторял “Я задыхаюсь!” и призывал не убивать его. В итоге мужчина потерял сознание. Его забрали в госпиталь, где он вскоре скончался.

Смерть мужчины вызвала волну протестов в США, в ходе которых выплеснулось давно накапливавшееся недовольство по поводу расовых предубеждений в системе уголовного правосудия страны.

Некоторые демонстрации заканчивались насилием: их участники блокировали дороги, устраивали поджоги и вступали в столкновения с полицией.