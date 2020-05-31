Об этом сообщает агентство Reuters.
Акции были организованы в знак солидарности с демонстрантами в США.
Так, протестующие на Трафальгарской площади в центре Лондона встали на колено и подняли правую руку сжатую в кулак (в знак протеста против расовой дискриминации). Они скандировали: “Нет справедливости, нет мира!”
После этого протестующие прошли маршем мимо здания британского парламента и завершили акцию у посольства США.
Trafalgar Square in London right now, standing in solidarity with Black Lives Matter, George Floyd and protestors across the world. pic.twitter.com/5sYlXePcpv
— Ian Mantgani (@mant_a_tangi) May 31, 2020
Согласно оценке британского агентства ВВС, на улицы Лондона вышли тысячи людей. Они держали в руках таблички с надписью: “Справедливость для Джорджа Флойда!”.
Фото: АР
Фото: AFP
Фото: Reuters
В Берлине сотни демонстрантов также устроили митинг у здания посольства США.
Люди держали плакаты с надписями: “Правосудие для Джорджа Флойда!”, “Хватит нас убивать!” и “Кому теперь наступят на шею?”.
Фото: dpa
Акции в Берлине и Лондоне проходили и накануне.
Берліні сотні людей вийшли на протести через вбивство афроамериканця в США
📹: nurahttps://t.co/xK3QU76FkI pic.twitter.com/So8hHDxy82
— Букви (@Bykvu) May 31, 2020
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Wow protesting has now crossed the borders to London, UK 🇬🇧 . . #justiceforgeorgefloyd #justiceforbreonnataylor #justiceforahmaud
Джорджа Флойда задержали 25 мая в американском городе Миннеаполис по подозрению в использовании поддельного чека. Один из полицейских при задержании применил удушающий прием, наступив коленом на шею потерпевшего. Сам Флойд при этом неоднократно повторял “Я задыхаюсь!” и призывал не убивать его. В итоге мужчина потерял сознание. Его забрали в госпиталь, где он вскоре скончался.
Смерть мужчины вызвала волну протестов в США, в ходе которых выплеснулось давно накапливавшееся недовольство по поводу расовых предубеждений в системе уголовного правосудия страны.
Некоторые демонстрации заканчивались насилием: их участники блокировали дороги, устраивали поджоги и вступали в столкновения с полицией.
- Ранее в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался вследствие жесткого задержания правоохранителями.
- В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
- В США взяли под стражу офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил темнокожего мужчину Джорджа Флойда.
- Американская активистка Тамика Мэллори во время митинга в Миннеаполисе в знак протеста против смерти чернокожего Джорджа Флойда произнесла мощную речь.