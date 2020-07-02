Об этом сообщает ВВС.
За 500-метровым столом собрались тысячи гостей. Они разделили между собой едой и напитками, которые принесли из дома.
Люди не соблюдали социальной дистанции.
Организатор вечеринки заявил, что мероприятие провели, так как в городе нет туристов.
“Мы хотим отпраздновать конец коронавирусного кризиса. Мы позволяем людям встретиться друг с другом и показывать, что они не боятся встреч, они не боятся взять бутерброд у своего соседа”, – рассказал организатор Ондрей Кобза.
Стоит отметить, что на прошлой неделе власти разрешили массовые собрания для более 1000 человек.
Бассейны, музеи, зоопарки и замки теперь могут открываться без ограничений по количеству посетителей.
Рестораны, бары и пабы уже месяц обслуживают людей в помещении.
- Как сообщалось ранее, во вторник, 30 июня, Совет Европейского союза принял решение открыть внешние границы для граждан некоторых стран. В список попали 14 стран, среди них нет таких государств, как Украина и США, поскольку уровень заболеваемости COVID-19 в них не соответствуют критериям.
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