В Праге (Чехия) на Карловом мосту местные жители устроили прощальную вечеринку коронавирусу.

Об этом сообщает ВВС.

За 500-метровым столом собрались тысячи гостей. Они разделили между собой едой и напитками, которые принесли из дома.

Люди не соблюдали социальной дистанции.

Организатор вечеринки заявил, что мероприятие провели, так как в городе нет туристов.

“Мы хотим отпраздновать конец коронавирусного кризиса. Мы позволяем людям встретиться друг с другом и показывать, что они не боятся встреч, они не боятся взять бутерброд у своего соседа”, – рассказал организатор Ондрей Кобза.

Стоит отметить, что на прошлой неделе власти разрешили массовые собрания для более 1000 человек.

Бассейны, музеи, зоопарки и замки теперь могут открываться без ограничений по количеству посетителей.

Рестораны, бары и пабы уже месяц обслуживают людей в помещении.