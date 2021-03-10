Слова поддержки она выразила на официальном сайте и в соцсетях.

На главной странице сайта Бейонсе опубликовала фотографию с Меган Маркл, сделанную во время премьеры фильма “Король Лев” в Лондоне.

“Спасибо, Меган, за твое мужество и лидерство. Ты даешь нам всем силы и вдохновение”, – написала певица.

Это не первый случай, когда Бейонсе публично поддерживает Меган.

Кроме Бейонсе, Меган поддержали актер Хью Джекман, политик Хиллари Клинтон, теннисистка Меган Серена Уильямс, поэтесса Аманда Горман и многие другие.

Ранее сообщалось, что двухчасовое интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри вызвало резонанс в обществе. Букингемский дворец собрался на экстренное совещание по этому поводу.

Во вторник, 9 марта, Букингемский дворец впервые прервал молчание и прокомментировал откровенное интервью герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.

“Вся семья расстроена, узнав в полном объеме, насколько сложными были для Гарри и Меган последние несколько лет. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно, и семья будет обращаться к ним частным образом. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи“, – говорится в заявлении королевы Великобритании.

Накануне на американском телеканале CBS вышло интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телевудущей Опре Уинфри, в котором, в частности, Маркл рассказала о разладе с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон.