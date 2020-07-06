Об этом она сообщила в Instagram.

Как сообщалось ранее, 20 июня 36-летняя звезда во второй раз стала мамой. Новорожденного мальчика назвали Селим-Гирай. 24 июня певицу выписали из роддома.

“Две недели. Ровно две недели, как я мама двух мальчиков. Говорят, что мама, у которой два сына, по-настоящему имеет крылья. Тут все сходится, у меня даже песня имеется на этот счет. Хочется, конечно, скорее наладить расписание. Могу сказать, что этот парень определенно требует больше внимания, нежели требовал Эмир. То ли лето, то ли весь хаос, который происходит за окном, располагает к тому, чтобы еще больше насладиться моментами материнства”, – отметила исполнительница.

Джамала рассказала, что ее младший сын быстро меняется.

“Я вижу, как Селим-Гирай меняется просто каждый день, это даже неприлично. Не помню, чтобы я замечала, как Эмир так быстро менялся… Всматриваешься в детали: вот бровь, вот глаз, вот распрямляется лицо… Мне казалось, это процесс будет медленнее происходить. И я жадно всматриваюсь в Селим-Гирая, хочу зафиксировать в памяти каждую секунду. Круто быть мамой двух мальчиков! Смело могу заявить спустя две недели. Очень соскучилась по всем своим друзьям. А еще я скучаю по лету. Дай Бог, чтоб у всех нас оно состоялось”, – написала певица.