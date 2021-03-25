Об этом сообщает BBC.
Отметим, что актер в прошлом году проиграл суд против издания The Sun, которое в своей статье назвало его “человеком, который бьет женщин”. При этом статья касалась скандальных отношений Деппа и его бывшей Эмбер Херд.
После вынесения судебного приговора актер обратился в Апелляционный суд за разрешением подать апелляцию.
В четверг, 25 марта, судья Апелляционного суда отказал ему в разрешении, объяснив, что его иск “не имеет реальных шансов на успех”.
Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съёмках фильма “Ромовый дневник”. Об их отношениях стало известно в 2012 году.
В 2015 актеры поженились, но вскоре развелись. В мае 2016 Эмбер Херд подала на развод. Через несколько дней стало известно, что Деппу запрещено приближаться к актрисе на расстояние менее 30 метров.
- 8 июля в Лондоне состоялось первое судебное заседание по делу голливудского актера Джонни Деппа, который, как утверждает его экс-супруга Эмбер Херд, избивал ее.
- Голливудский актер Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете против Эмбер Херд и британского таблоида The Sun. Джонни Депп проиграл суд относительно публикации, в которой британский таблоид написал, что он бил свою бывшую жену актрису Эмбер Херд. Судья объявил, что The Sun доказало, что сказанное в статье по сути соответствует истине.
- В начале 2021 года голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд встретятся в суде. Отмечается, что бывшая Деппа имеет доказательства его супружеских измен с известными актрисами. В частности, речь идет об Анджелине Джоли, Кире Найтли, Марион Котияр и других знаменитостях.
- Стриминговий сервис Netflix убрал из своего американского каталога все фильмы, в съемках которых принимал участие Джонни Депп.