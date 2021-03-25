Голливудскому актеру Джонни Деппу отказали в разрешении подать апелляцию по делу о клевете.

Об этом сообщает BBC.

Отметим, что актер в прошлом году проиграл суд против издания The Sun, которое в своей статье назвало его “человеком, который бьет женщин”. При этом статья касалась скандальных отношений Деппа и его бывшей Эмбер Херд.

После вынесения судебного приговора актер обратился в Апелляционный суд за разрешением подать апелляцию.

В четверг, 25 марта, судья Апелляционного суда отказал ему в разрешении, объяснив, что его иск “не имеет реальных шансов на успех”.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съёмках фильма “Ромовый дневник”. Об их отношениях стало известно в 2012 году.

В 2015 актеры поженились, но вскоре развелись. В мае 2016 Эмбер Херд подала на развод. Через несколько дней стало известно, что Деппу запрещено приближаться к актрисе на расстояние менее 30 метров.