Елизавета II выступила с обращением перед интервью принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением накануне Дня Содружества наций (Commonwealth Day), который отмечается в Британии во второй понедельник марта.

Об этом сообщает Reuters.

В течение почти 50 лет королевская семья посещала ежегодную службу ко Дню Содружества в лондонском Вестминстерском аббатстве в марте, но в этом году она была отменена из-за пандемии COVID-19.

В своем обращении королева отметила “взаимную поддержку”, дружбу и единство в мире во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

“Мы все по-прежнему ценим поддержку, большой опыт и знания, которые приносит совместная работа, и я надеюсь, что мы сохраним это обновленное чувство близости и общности”, – заявила Елизавета II.

Обращение королевы вышло в эфир за несколько часов до трансляции интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской журналистке Опре Уинфри.