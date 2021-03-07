Covid-19 Украина

обновлено 07.03.2021 в 23:02

Всего:

1401228 (+7167)

Болеют:

177686 (+7167)

Выздоровели:

1196520 (+2147)

Умерло:

27022 (+103)

22:33 Елизавета II выступила с обращением перед интервью принца Гарри и Меган Маркл
22:02 SpaceX анонсировала запуск новой партии спутников Starlink
21:29 В Киеве приспустили самый большой флаг страны
20:58 Самый крупный выигрыш: в Украине сорвали джекпот в 33 млн грн
20:28 В МОЗ объяснили, кому не нужно записываться в очередь на прививку от COVID-19
18:07 В Австрии частично приостановили вакцинацию AstraZeneca после смерти женщины
17:27 Шмыгаль заявил, что запись на вакцинацию поможет получить COVID-паспорт
16:30 Уязвимость Microsoft может привести к глобальному кризису кибербезопасности — Bloomberg
16:22 В Киеве убили полицейскую: правоохранители задержали ее подругу
15:59 Минобороны Германии предупредило об угрозах со стороны РФ и Китая
15:49 Королева изрядно разозлена и не будет смотреть «цирк с Меган и Гарри» — The Times
14:51 Папа Франциск помолился в бывшей «столице» ИГИЛ
14:24 «Укрзализныця» приостанавливает сообщение с Закарпатьем из-за «красной» зоны карантина
13:59 Северная Македония одобрила российскую вакцину «Спутник V»
13:35 РФ и Беларусь анонсировали совместные учения, посвященные «миротворческой тематике»
11:57 Мендель после своей статьи о Зеленском и олигархах завязала спор с экономистом Аслундом: он требует извинений
11:18 Военные создают ЛБГТ + френдли подразделение и призывают желающих подписать контракт
10:35 Глава ВОЗ Гебрейесус призвал фармкомпании отказаться от патентов на вакцины от COVID-19
09:26 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7167 новых случаев COVID-19
09:08 МВД Сербии заявило, что президента Вучича незаконно прослушивали более 1,5 тыс раз
07:52 Финляндия переносит выборы из-за роста числа заболевших COVID-19
07:35 Морозно и ветрено: какой будет погода в Украине 7 марта
01:52 Netflix анонсировал cъемки самого дорогого фильма
01:40 Трамп запретил Республиканской партии использовать его имя для сбора средств
00:46 В США еще один конгрессмен подал иск против Трампа из-за штурма Капитолия
00:36 Писательница Аманда Горман пожаловалась на охранника, назвавшего ее «подозрительной»
00:00 Количество противников вакцинации от COVID-19 уменьшается, – CNN

06 марта

23:56 В Ивано-Франковской области вандалы отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко: полиция их нашла
23:37 Переворот в Мьянме: Индию просят вернуть сбежавших полицейских

Елизавета II выступила с обращением перед интервью принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением накануне Дня Содружества наций (Commonwealth Day), который отмечается в Британии во второй понедельник марта.

Воскресенье, 7 марта 2021, 22:33

Фото: Reuters

Об этом сообщает Reuters.

В течение почти 50 лет королевская семья посещала ежегодную службу ко Дню Содружества в лондонском Вестминстерском аббатстве в марте, но в этом году она была отменена из-за пандемии COVID-19.

В своем обращении королева отметила “взаимную поддержку”, дружбу и единство в мире во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

“Мы все по-прежнему ценим поддержку, большой опыт и знания, которые приносит совместная работа, и я надеюсь, что мы сохраним это обновленное чувство близости и общности”, – заявила Елизавета II.

Обращение королевы вышло в эфир за несколько часов до трансляции интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской журналистке Опре Уинфри.

Напомним, что американский канал CBS опубликовал тизеры двухчасового откровенного интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл. В нарезке кадров Опра говорит, что пара рассказала ей “шокирующие вещи” и предупреждает, что в интервью не было табуированных тем.

  • Ранее британский принц Гарри заявил, что отошел от своих королевских обязанностей, поскольку “токсичная” британская пресса разрушала его психическое здоровье. При этом он добавил, что не поставил крест на своей государственной службе.
  • Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что Букингемский дворец зря надеялся, что она и принц Гарри будут молчать, когда королевская семья “продолжает говорить ложь о нас”.
  • Сотрудники Кенсингтонского дворца обвинили жену принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган Маркл в травле и издевательствах.
Теги: королева Великобритании, Єлизавета II, Меган Маркл

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook