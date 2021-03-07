Елизавета II выступила с обращением перед интервью принца Гарри и Меган Маркл

Об этом сообщает Reuters.
В течение почти 50 лет королевская семья посещала ежегодную службу ко Дню Содружества в лондонском Вестминстерском аббатстве в марте, но в этом году она была отменена из-за пандемии COVID-19.
В своем обращении королева отметила “взаимную поддержку”, дружбу и единство в мире во время пандемии новой коронавирусной инфекции.
“Мы все по-прежнему ценим поддержку, большой опыт и знания, которые приносит совместная работа, и я надеюсь, что мы сохраним это обновленное чувство близости и общности”, – заявила Елизавета II.
Обращение королевы вышло в эфир за несколько часов до трансляции интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской журналистке Опре Уинфри.
Напомним, что американский канал CBS опубликовал тизеры двухчасового откровенного интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл. В нарезке кадров Опра говорит, что пара рассказала ей “шокирующие вещи” и предупреждает, что в интервью не было табуированных тем.
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