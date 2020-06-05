Канье Уэст пожертвовал $2 млн семьям Джорджа Флойда и других жертв расизма

Об этом сообщает CNN.
Пожертвование включает в себя финансирование юридических услуг для семей Арбери и Тейлора, а также для предприятий, принадлежащих чернокожим, которые находятся в кризисе в его родном Чикаго и других городах.
Часть средств также пойдет на оплату колледжа шестилетней Джанны Флойд – дочери Джорджа Флойда.
Стоит отметить, что вчера Канье Уэст также присоединился к мирному протесту в Чикаго, которые начались после смерти Флойда.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#KanyeWest & @olskool_icegre protesting in Chicago 📸 @mandophotos
Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
- 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.
- По состоянию на 4 июня во время протестов в США уже были задержаны более 10 тысяч человек.