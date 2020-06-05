Канье Уэст пожертвовал $2 млн семьям Джорджа Флойда и других жертв расизма

Известный рэпер Канье Уэст сделал пожертвование в $2 миллиона, чтобы поддержать семьи Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейских, Бреонны Тейлор, погибшей во время полицейского рейда, и Ахмауда Арбери, убитого двумя белыми мужчинами во время пробежки.

Об этом сообщает CNN.

Пожертвование включает в себя финансирование юридических услуг для семей Арбери и Тейлора, а также для предприятий, принадлежащих чернокожим, которые находятся в кризисе в его родном Чикаго и других городах.

Часть средств также пойдет на оплату колледжа шестилетней Джанны Флойд – дочери Джорджа Флойда.

Стоит отметить, что вчера Канье Уэст также присоединился к мирному протесту в Чикаго, которые начались после смерти Флойда.