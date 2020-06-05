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Канье Уэст пожертвовал $2 млн семьям Джорджа Флойда и других жертв расизма

Известный рэпер Канье Уэст сделал пожертвование в $2 миллиона, чтобы поддержать семьи Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейских, Бреонны Тейлор, погибшей во время полицейского рейда, и Ахмауда Арбери, убитого двумя белыми мужчинами во время пробежки.

Пятница, 5 июня 2020, 18:31

Об этом сообщает CNN.

Пожертвование включает в себя финансирование юридических услуг для семей Арбери и Тейлора, а также для предприятий, принадлежащих чернокожим, которые находятся в кризисе в его родном Чикаго и других городах.

Часть средств также пойдет на оплату колледжа шестилетней Джанны Флойд – дочери Джорджа Флойда.

Стоит отметить, что вчера Канье Уэст также присоединился к мирному протесту в Чикаго, которые начались после смерти Флойда.

 

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#KanyeWest at the Chicago protests today 🎥 @trinaorlando

Публикация от Kanye West (@kanyewestaurant_)

 

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#KanyeWest & @olskool_icegre protesting in Chicago 📸 @mandophotos

Публикация от Kanye West (@kanyewestaurant_)

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.

Теги: Джордж Флойд, Канье Уэст

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