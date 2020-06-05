Об этом она сообщила в своем аккаунте.
Певица также подчеркнула, что теперь всегда и на всех платформах будет публиковать истории, контент или иным образом давать голос вдохновляющим группам или отдельным членам афроамериканского сообщества.
“Начиная с завтрашнего дня, я передаю свой аккаунт в Instagram каждой из организаций, для которых я недавно делала пожертвования, чтобы усилить их важные голоса. И после этого я обещаю регулярно на всех моих площадках в соцсетях публиковать истории и другой контент, чтобы усилить голоса вдохновляющих активистов и групп внутри темнокожего сообщества”, – отметила Леди Гага.
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Starting tomorrow, I’m giving over my Instagram account to each of the organizations I’ve recently donated to, in an effort to amplify their important voices. And after I vow to regularly, in perpetuity, across all of my social media platforms, post stories, content, and otherwise lift up the voices of the countless inspiring members and groups within the Black community.
Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
- 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.
- По состоянию на 4 июня во время протестов в США уже были задержаны более 10 тысяч человек.