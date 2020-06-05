Известная американская певица Леди Гага временно передала свой аккаунт в Instagram организациям, которые борются за расовое и социальное равноправие.

Об этом она сообщила в своем аккаунте.

Певица также подчеркнула, что теперь всегда и на всех платформах будет публиковать истории, контент или иным образом давать голос вдохновляющим группам или отдельным членам афроамериканского сообщества.

“Начиная с завтрашнего дня, я передаю свой аккаунт в Instagram каждой из организаций, для которых я недавно делала пожертвования, чтобы усилить их важные голоса. И после этого я обещаю регулярно на всех моих площадках в соцсетях публиковать истории и другой контент, чтобы усилить голоса вдохновляющих активистов и групп внутри темнокожего сообщества”, – отметила Леди Гага.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.