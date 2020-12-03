Об этом сообщают #Буквы.
Как известно, в ноябре в американском штате Юта обнаружили загадочную трехметровую металлическую стелу. Впоследствии монолит 3,6 метра высотой исчез из пустыни. Позже похожий монолит появился в Румынии, однако снова исчез.
Загадочные металлические объекты привлекли внимание общественности и СМИ. Впоследствии пользователи соцсетей, как водится, превратили этот инфоповод на мемы:
Не отставали и в McDonald’s. Бренд решил обыграть загадочные металлические стелы, изобразив их как свои автоматы для заказов в drive-thru:
А такой вид автоматы имеют обычно:
- 3 декабря очередной монолит появился на вершине горы Пайн в американском городе Атаскадеро (штат Калифорния).