Мишель Обама прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл

Об этом пишет Access.

В частности, Обама призвала Гарри и Меган простить королевскую семью.

“Когда я думаю о том, через что они проходят, я вспоминаю о важности семьи и просто молюсь, чтобы в какой-то момент было прощение, чтобы были ясность, любовь, чтобы все разрешилось. Потому что нет ничего важнее семьи”, – сказала она.

Мишель также выразила благодарность своим близким, особенно мужу Бараку Обаме.

Напомним, Маркл в интервью рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.

Позже Уинфри заверила, что слова Меган о расизме не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.

Во вторник, 9 марта, Букингемский дворец впервые прервал молчание и прокомментировал откровенное интервью герцогов Сассекских. В заявлении от имени Елизаветы II сообщалось, что вся королевская семья огорчена.