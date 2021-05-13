Американська модель Крісі Тейге перепросила телеведучу Кортні Стодден через знущання з неї в Twitter. Конфлікт стався ще 10 років тому.

Про це повідомляє ВВС.

У 2011 році Тейге нібито надсилала Стодден повідомлення з закликом покінчити життя самогубством. Тоді ж 16-річна телеведуча збиралася заміж за 50-річного актора Дуга Хатчісона.

Стодден сказала, що не ображається за той конфлікт, однак вважає, що таким чином Тейге намагається поліпшити свою репутацію.

Тейге відповіла, що “соромиться та шкодує” про свої дії десятирічної давності.

Зовсім нещодавно вона повернулася в Twitter після того, як ледь змогла впоратися з хвилею негативу.

“Не всім треба відповідати за своє минуле (коментарі) перед всім світом… Я засмучена та соромлюся того, якою була раніше… Я була невпевненим тролем, який прагнув уваги… Мені соромно та незручно через мою поведінку, однак це ніщо в порівнянні з тим, як в цей момент могла почуватися Кортні”, – написала модель.

Тейге додала, що завжди працюватиме над тим, аби більше ніколи не розчаровувати свою аудиторію – понад 13,5 млн підписників.

“Я приймаю її вибачення та пробачаю її… Але правда залишиться правдою… Вона не говорила мені про це особисто… Фактично, вона заблокувала мене в Twitter. Я хочу вірити, що її вибачення щирі, однак це більше схоже на спробу врятувати партнерську роботу з Target (мережа магазинів) та іншими брендами”, – відповіла Стодден.