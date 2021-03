Обнародован проект создания первого города на Марсе

Об этом пишет издание Hypebeast.

Нюйва будет функционировать как обычный город с множеством офисов, домов и зеленых насаждений. Ожидается, что столица будет построена на склоне утеса, чтобы защитить жителей от атмосферной радиации или давления. Кислород в основном будет вырабатываться растениями, продукты питания на 90 % будут растительными, а энергия будет поступать от солнечных батарей. CO2 и вода будут легко доступны на поверхности планеты.

According to the architecture company’s analysis, construction could start as early as 2054 and it could be built by 2100 – when the first community would start living there.

