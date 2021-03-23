Обнародован проект создания первого города на Марсе

Об этом пишет издание Hypebeast.

Нюйва будет функционировать как обычный город с множеством офисов, домов и зеленых насаждений. Ожидается, что столица будет построена на склоне утеса, чтобы защитить жителей от атмосферной радиации или давления. Кислород в основном будет вырабатываться растениями, продукты питания на 90 % будут растительными, а энергия будет поступать от солнечных батарей. CO2 и вода будут легко доступны на поверхности планеты.

Copyright Abiboo Альфредо Муньос, основатель архитектурной студии ABIBOO, сказал: “Нам пришлось провести большой анализ, основанный на вычислениях и работе с учеными, чтобы попытаться понять, с какими обстоятельствами мы столкнемся. Условия Марса очень специфичны, например, гравитация, которая составляет лишь одну треть от силы тяжести на Земле”.

По его словам, вода – одно из величайших преимуществ Марса, “она поможет получить подходящие материалы для строительства”.

According to the architecture company’s analysis, construction could start as early as 2054 and it could be built by 2100 – when the first community would start living there. More 👉 https://t.co/aTcN4Q5QT8 pic.twitter.com/lJ4ItGYUdY — euronews Living (@euronewsliving) March 21, 2021

“По сути, с водой и CO2 мы можем генерировать углерод, а с углеродом – сталь”, – сказал Альфредо Муньос. Руководитель архитектурной студии намекает на использование исключительно материалов, которые могли быть получены на Марсе.

ABIBOO в тандеме с The Mars Society и SONet Network разработала дизайн города на Марсе, ориентированного на устойчивость. По словам Муньоса, с учетом всех обстоятельств строительство может начаться уже в 2054 году, а это означает, что Марс сможет принять свое первое поселение к 2100 году.

18 лютого ровер NASA Perseverance благополучно приземлився на Марсі після подорожі на відстань понад 400 млн кілометрів від Землі.