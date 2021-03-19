Через месяц лечения в больнице принц Филипп вернулся в королевский дворец. На него теперь возлагают большие надежды и рассчитывают, что именно ему удастся примирить членов семьи после скандального интервью Опре Уинфри.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Инсайдеры из королевского дворца рассказали, что Маркл не рассказала и десятой части из того, что на самом деле происходит в монаршей семье.

Те, кто поддерживают принца Уильяма, обвинили его брата, принца Гарри в лицемерии и оспорили его слова о том, что отец якобы не обеспечивал его.

Гарри позвонил Уильяму и попытался поговорить с ним, но беседа оказалась безрезультатной. С Меган никто из королевской семьи не пытался поговорить.

Ранее всеми важными семейными вопросами занимался Филипп, пока королева занималась государственными делами. Потому ожидается, что выйдя из больницы он решит вопрос. У него слава очень прямого человека, но пока что, после болезни, он слишком слаб.

Пока что единственный выход из ситуации – встретиться втроем: Гарри, Уильям и Филипп.

Букингемский дворец уже привлек юридическую фирму для расследования утверждений о том, что Меган якобы издевалась над королевским персоналом во время ее пребывания в Кенсингтонском дворце. В дворце подтвердили, что проверка проводится, но никаких публичных комментариев по этому поводу не будет.

Напомним, Маркл в интервью рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.

Позже Уинфри заверила, что слова Меган о расизме не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.

Во вторник, 9 марта, Букингемский дворец впервые прервал молчание и прокомментировал откровенное интервью герцогов Сассекских. В заявлении от имени Елизаветы II сообщалось, что вся королевская семья огорчена.