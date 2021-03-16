Принц Гарри впервые после скандального интервью с американской журналисткой Опрой Уинфри поговорил с родным братом принцем Уильямом и отцом - принцем Чарльзом.

Об этом рассказала американская телеведущая Гейл Кинг в эфире утреннего шоу CBS This Morning.

Она рассказала, что у членов королевской семьи на выходных состоялся серьезный разговор. Гейл узнала об этом от Меган Маркл.

Она отметила, что разговор между братьями и их отцом действительно состоялся, но остался безрезультатным.

“Мне сказали, что этот разговор не был продуктивным. Но они рады, что по крайней мере начали разговор”, – сказала телеведущая, добавив, что члены королевской семьи все еще пренебрежительно относятся к Меган.

Она отметила, что никто из королевской семьи так и не пытался поговорить с Меган.

Напомним, Маркл в интервью рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.

Позже Уинфри заверила, что слова Меган о расизме не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.

Во вторник, 9 марта, Букингемский дворец впервые прервал молчание и прокомментировал откровенное интервью герцогов Сассекских. В заявлении от имени Елизаветы II сообщалось, что вся королевская семья огорчена.