В Неаполе откроют музей Марадоны

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что спустя месяц после смерти Марадоны, Неаполь с каждым днем все больше похож на “марадоналенд”.

После переименования стадиона Сан-Паоло, футбольного клуба Неаполя и железнодорожного вокзала в его честь местные власти объявили, что планируют построить большой музей, посвященный его жизни и карьере в “Наполи”, а также украсить город статуей футболиста.

“Многим это все кажется абсурдным. Если вы не неаполитанец или не с юга, я понимаю, что трудно понять, что Марадона значил для этого города. История и жизнь Диего неразрывно связаны с Неаполем”, – сказал руководитель отдела городского благоустройства в Неаполя Луиджи Фелако.