В Неаполе откроют музей Марадоны

Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что спустя месяц после смерти Марадоны, Неаполь с каждым днем все больше похож на “марадоналенд”.
После переименования стадиона Сан-Паоло, футбольного клуба Неаполя и железнодорожного вокзала в его честь местные власти объявили, что планируют построить большой музей, посвященный его жизни и карьере в “Наполи”, а также украсить город статуей футболиста.
“Многим это все кажется абсурдным. Если вы не неаполитанец или не с юга, я понимаю, что трудно понять, что Марадона значил для этого города. История и жизнь Диего неразрывно связаны с Неаполем”, – сказал руководитель отдела городского благоустройства в Неаполя Луиджи Фелако.
- Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.
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