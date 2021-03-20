Принц Гарри написал трогательное предисловие к книге Hospital by the Hill, которая призвана помочь детям справиться с потерей родителей из-за COVID-19.

Об этом сообщает издание People.

Отмечается, что королевский отпрыск откровенно рассказал, как пережил смерть матери – принцессы Дианы. По его словам, после трагедии внутри него появилась “огромная пустота”.

“Когда я был маленьким мальчиком, я потерял маму. Тогда я отказывался в это верить. Это оставило внутри огромную пустоту … Со временем эта пустота будет заполнена большой любовью и поддержкой”, – написал принц.

Внук британской королевы признался, что сразу после смерти матери чувствовал себя одиноким, злым и подавленным. Боль постепенно утихала. Принц уверен, что леди Ди всегда была рядом.

“Вы можете чувствовать себя одинокими, вам может быть грустно, вы можете злиться, вам может быть плохо. Это чувство пройдет. И я обещаю вам – вы будете чувствовать себя лучше и сильнее, как только будете готовы говорить о своих чувствах”, – отметил внук королевы Елизаветы II.

Принц Гарри надеется, что эта книга и его воспоминания помогут детям понять, что они не одни.

Накануне на американском телеканале CBS вышло интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телевудущей Опре Уинфри, в котором, в частности, Маркл рассказала о разладе с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Напомним, Маркл в интервью рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.