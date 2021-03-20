Об этом сообщает издание People.
Отмечается, что королевский отпрыск откровенно рассказал, как пережил смерть матери – принцессы Дианы. По его словам, после трагедии внутри него появилась “огромная пустота”.
“Когда я был маленьким мальчиком, я потерял маму. Тогда я отказывался в это верить. Это оставило внутри огромную пустоту … Со временем эта пустота будет заполнена большой любовью и поддержкой”, – написал принц.
Внук британской королевы признался, что сразу после смерти матери чувствовал себя одиноким, злым и подавленным. Боль постепенно утихала. Принц уверен, что леди Ди всегда была рядом.
“Вы можете чувствовать себя одинокими, вам может быть грустно, вы можете злиться, вам может быть плохо. Это чувство пройдет. И я обещаю вам – вы будете чувствовать себя лучше и сильнее, как только будете готовы говорить о своих чувствах”, – отметил внук королевы Елизаветы II.
Принц Гарри надеется, что эта книга и его воспоминания помогут детям понять, что они не одни.
Накануне на американском телеканале CBS вышло интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телевудущей Опре Уинфри, в котором, в частности, Маркл рассказала о разладе с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон.
Напомним, Маркл в интервью рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.
- Позже Уинфри заверила, что слова Меган о расизме не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.
- Во вторник, 9 марта, Букингемский дворец впервые прервал молчание и прокомментировал откровенное интервью герцогов Сассекских. В заявлении от имени Елизаветы II сообщалось, что вся королевская семья огорчена.