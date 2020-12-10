Мабуть, найбільш очевидною ілюстрацією того, наскільки вагоме місце посідають ігри в житті сучасної людини, є ситуація з новою PlayStation 5, особливо на тлі успіхів її попередниці, PlayStation 4, яка зібрала чи не всі можливі нагороди у всіх номінаціях.





На момент старту продажів її популярність сягнула таких вершин, що навіть логістичні схеми таких гігантів, як Amazon, виявились не готовими до потоку передзамовлень, не кажучи вже про менших ритейлерів. Nike навіть випустила оновлену версію популярних кросівок Dunk Low та колекцію одягу, що присвячені PlayStation 5, залучивши до колаборації Тревіса Скотта. Мабуть, не буде великим перебільшенням сказати, що в ці дні PlayStation 5 є більш бажаною, ніж новий iPhone, а люди, яким пощастило купити її до того, як логістика та сайти ритейлерів "здались" — неабиякими щасливчиками!

По-перше, між презентацією нової консолі в червні і датою її офіційного релізу 19 листопада 2020 року пройшло достатньо часу, щоб ком'юніті встигло обговорити всі чутки про неї.



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Тут і наявність USB-C на передній панелі (унікальна опція на ринку на поточний момент, хоча, здавалося б, уже настає 2021 рік), і відчутний приріст в швидкості завантаження ігор відносно PS4 (крім банального комфорту, це відкриває величезні можливості для розробників).



Такому ажіотажу сприяли відразу кілька факторів.



Найбільш очевидно це проявляється в шутерах, де тригери контролера по-різному реагують на тип зброї в руках вашого персонажа, однак ця технологія працює також і у всіх інших іграх для PlayStation 5. Просто уявіть, наскільки зросте масштаб занурення в ігровий процес, коли гравець буде отримувати тактильний відгук від своїх дій!



І якщо вже зайшла мова про занурення в гру, то треба поговорити і про звук, який робить для цього не менше, ніж картинка на екрані. Технологія 3D Tempest AudioTech виводить сприйняття звуку в грі зі звичного і не дуже інформативного "кільця" (звуки нібито розташовані виключно в горизонтальній площині відносно гравця), перевершуючи навіть аудіосхему 7.1.



Проте досить про міфи та упередження — спробуємо поглянути на те, що відбувається у світі відеоігор насправді?



Найперше варто зазначити, що відеоігри давно вийшли з ніші вузькопрофільної розваги для ентузіастів.







Звісно, можна заперечити, що ці показники свідчать лише про те, що видавці ігор та виробники девайсів для геймінгу непогано заробляють. Так, не без цього. Однак це також означає можливість залучати найкращих розробників для створення нових проєктів, підвищення рівня конкуренції за увагу користувача, що врешті-решт дає геймерам більший вибір і кращий ігровий досвід. Буквально кожна вікова, соціальна, культурна група людей може знайти в цьому світі щось для себе, так само, як кожна окрема людина — від олдскульних профі, які й самі пробували створювати ігри на зорі їхнього становлення, до новачків. За підрахунками, близько 2,5 мільярдів людей у всьому світі регулярно грають у відеоігри, а провідні розробники є світовими техногігантами, які фінансують турніри, івенти та ряд інших соціальних заходів, не пов'язаних з відеоіграми. Розмір сучасного ринку відеоігор оцінювали у 151 мільярд доларів у 2019 році, а до 2025 року очікується його зростання до 256 мільярдів доларів.Звісно, можна заперечити, що ці показники свідчать лише про те, що видавці ігор та виробники девайсів для геймінгу непогано заробляють. Так, не без цього. Однак це також означає можливість залучати найкращих розробників для створення нових проєктів, підвищення рівня конкуренції за увагу користувача, що врешті-решт дає геймерам більший вибір і кращий ігровий досвід.



А продано було за весь час існування понад 100 мільйонів примірників, в результаті чого консоль від PlayStation обігнала своїх конкурентів, поступаючись лише безперечному бестселеру усіх часів — PlayStation 2, якій, до речі, в 2020-му виповнилось 20 років.

PlayStation 5 стала трендом ще задовго до офіційної презентації



По-друге, PlayStation не пішли шляхом постановки перед гравцями вибору - купити більш потужну консоль, але дорожче, або з урізаною потужністю — але дешевше. PlayStation 5 вийшла в двох версіях: Digital Edition і базова версія з Ultra HD Blu-ray приводом. Крім наявності приводу, жодних відмінностей між ними немає, а офіційна ціна в Україні становить 13 499 і 16 799 гривень відповідно.



По-третє, створюючи PlayStation 5, Sony не зробили вигляд, що "раніше нічого не було" — режим зворотної сумісності з іграми для PlayStation 4 дозволить гравцям продовжити грати в звичні ігри вже на новій приставці, а функція загальної взаємодії двох платформ в соціальному блоці консолей розширить спільноту в нових іграх вже на старті існування нового покоління.



Був час на обговорення



Однаково потужні консолі



Зворотня сумісніть з іграми



Крім того, нова консоль від PlayStation значно просунулась вперед в технічному аспекті, навіть на тлі інших представників поточного покоління.



Але справжній прорив — це новий контролер DualSense з функцією тактильного зворотного зв'язку та динамічними ефектами тригерів, що підлаштовується під ігрову ситуацію.



Приємний бонус — новий геймпад також отримав збільшену батарею, і заряджатись вона буде також через USB-C, замість морально застарілого Micro-USB.



Маючи пару сумісних стереонавушників (так, Sony не обмежила цю можливість для власників спеціальної гарнітури), ви зможете почути звук з тієї точки, з якої він виходить в грі, замість двомірного напряму "приблизно там", як це було раніше.

