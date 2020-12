Сучасна історія відеоігор теж може похвалитись головними героїнями в популярних тайтлах. На згадку приходять, перш за все, Елой з Horizon Zero Dawn та її наступниці, ексклюзива для PlayStation, Horizon Forbidden West, Еллі з обох частин мегапопулярної The Last of Us, а також десятки інших, починаючи з серій Tomb Raider, Portal та закінчуючи хорорами Silent Hill та Resident Evil.