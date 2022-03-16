Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Найбільше постраждало дітей у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.
Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 400 закладів освіти, 59 з них зруйновано повністю.
Найбільше руйнувань у:
- Донецькій — 119,
- Харківській — 50,
- Миколаївській — 30,
- Сумській — 28,
- Київській — 35,
- Херсонській — 21
- Києві — 24.
Також обстріляно 11 лікувальних закладів, 3 центри реабілітації, зокрема для дітей з інвалідністю. Однак дані не є остаточними, адже через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії.
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернулася до представника Генсекретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів та до представника Генсекретаря ООН з питань насильства щодо дітей. Вона попросила співпрацювати у документуванні та реагуванні на насильство щодо дітей в умовах вторгнення РФ на територію України.
- Нагадаємо, що кількість українців, які були вимушені стати біженцями через вторгнення РФ в Україну, зросла. Наразі це 3 мільйони осіб.
- Також внаслідок злочинних дій російських окупантів станом на кінець 14 березня 2022 року загинули приблизно 2 357 мирних мешканців Маріуполя.
- Вчора у Харківській області під час евакуації мирного населення міста Ізюм окупанти відкрили вогонь. Вони обстріляли автобус із людьми.
- Зокрема російські загарбники в Тростянці, що на Сумщині, заганяють місцевих мешканців у фейкові “зелені коридори” та відбирають мобільні телефони, аби створити “живі” щити.