Кожного дня під обстрілами в Україні гинуть щонайменше 5 дітей. Станом на ранок 16 березня внаслідок збройної агресії РФ загинуло 103 дитини і більше 100 поранено.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 400 закладів освіти, 59 з них зруйновано повністю.

Найбільше руйнувань у:

Донецькій — 119,

Харківській — 50,

Миколаївській — 30,

Сумській — 28,

Київській — 35,

Херсонській — 21

Києві — 24.

Також обстріляно 11 лікувальних закладів, 3 центри реабілітації, зокрема для дітей з інвалідністю. Однак дані не є остаточними, адже через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернулася до представника Генсекретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів та до представника Генсекретаря ООН з питань насильства щодо дітей. Вона попросила співпрацювати у документуванні та реагуванні на насильство щодо дітей в умовах вторгнення РФ на територію України.