Про це повідомляє грецьке видання Ekathimerini.
Рішення стосується таких 11 країн: Греція, Кіпр, Німеччина, Іспанія, Італія, Австрія, Хорватія, Португалія, Мальта, Словенія і Болгарія.
Міністри закордонних справ цих країн досягли домовленості в режимі відеоконференції.
Прийнята угода заснована на принципах, виданих минулого тижня Європейською комісією. Мета угоди – скоординувати зусилля держав для відкриття кордонів для туристів.
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Міністри виділили чотири ключові принципи в цьому напрямку: послуговуватися правилами Єврокомісії для поступової нормалізації транскордонних поїздок; вивчити способи дозволів на поїздки в умовах пандемії коронавірусу; забезпечити безпечні подорожі і можливість безпечного повернення додому; враховувати епідеміологічні ситуації прийняття рішень про туристичні напрямки.
“Ми закликаємо туристичні компанії і пов’язані з ними приватні суб’єкти використовувати найближчі тижні для прийняття належних запобіжних заходів для захисту мандрівників після відновлення свободи пересування і подорожей. Ми вважаємо, що це важливий елемент для відновлення довіри громадськості до безпеки подорожей”, – йдеться в заяві.
Раніше прессекретарка Міністерства інфраструктури України Оксана Герасимова заявила, що авіакомпанії, які анонсують відновлення польотів з України на травень-червень вводять людей в оману.
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- Раніше лоукостер Ryanair відклав виконання авіаційних рейсів до червня 2020 року. Літаки компанії перевозитимуть ліки та харчі.