Про це повідомляє грецьке видання Ekathimerini.

Рішення стосується таких 11 країн: Греція, Кіпр, Німеччина, Іспанія, Італія, Австрія, Хорватія, Португалія, Мальта, Словенія і Болгарія.

Міністри закордонних справ цих країн досягли домовленості в режимі відеоконференції.

Прийнята угода заснована на принципах, виданих минулого тижня Європейською комісією. Мета угоди – скоординувати зусилля держав для відкриття кордонів для туристів.

Міністри виділили чотири ключові принципи в цьому напрямку: послуговуватися правилами Єврокомісії для поступової нормалізації транскордонних поїздок; вивчити способи дозволів на поїздки в умовах пандемії коронавірусу; забезпечити безпечні подорожі і можливість безпечного повернення додому; враховувати епідеміологічні ситуації прийняття рішень про туристичні напрямки.

“Ми закликаємо туристичні компанії і пов’язані з ними приватні суб’єкти використовувати найближчі тижні для прийняття належних запобіжних заходів для захисту мандрівників після відновлення свободи пересування і подорожей. Ми вважаємо, що це важливий елемент для відновлення довіри громадськості до безпеки подорожей”, – йдеться в заяві.

Раніше прессекретарка Міністерства інфраструктури України Оксана Герасимова заявила, що авіакомпанії, які анонсують відновлення польотів з України на травень-червень вводять людей в оману.