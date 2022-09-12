У понеділок, 12 вересня, відзначають міжнародний День відеоігор, у США – День шоколадно-молочного коктейлю.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

День Національної Революції в Ефіопії.

День еколого-соціальної ринкової економіки в Німеччині.

День захисників в штаті Меріленд, США.

День кіно в Ірані.

День книги Рухнама в Туркменістані.

День пам’яті масової страти солдатів батальйону Святого Патрика в Мексиці.

Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй по співпраці Південь-Південь.

Міжнародний день усвідомлення.

Національний день Кабо-Верде.

Національний день заохочення в США.

Національний день молочно-шоколадного коктейлю в США.

Цей день в історії:

490 до н. е. відбулася Марафонська битва.

У 1504 році Христофор Колумб у ході четвертого, останнього, плавання відправився з Америки в Іспанію.

У 1683 відбулася Віденська битва, внаслідок якої об’єднана армія Священної Римської імперії та Речі Посполитої на чолі з Яном III Собеським здобула перемогу над османським військом.

У 1898 в Києві був відкритий Київський політехнічний інститут (КПІ).

1934 — утворено політичний союз Латвії, Литви та Естонії (Балтійська Антанта).

1937 — НКВС СРСР почав широкомасштабну операцію з “ліквідації кримінальних елементів”.

У 1940 поблизу селища Монтіньяк (Франція) чотири місцеві підлітки знайшли печеру-грот з настінними малюнками віком 15—17 тисяч років. Нині ці малюнки є однією з найкращих колекцій доісторичного живопису періоду раннього палеоліту.

У 1944 на територію Німеччини вступили перші американські війська.

1953 — через пів року після смерті радянського диктатора Йосифа Сталіна першим секретарем Компартії СРСР обрано Микиту Хрущова.

У 1958 в компанії Texas Instruments була створена перша мікросхема.

1990 — підписаний договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини.

1991 — у Києві демонтували монумент на честь Жовтневого перевороту на Майдані Незалежності.

Церковне свято:

12 вересня Церква вшановує перенесення мощей Олександра Невського, Патріарха Константинопольського. Він був сином князя Ярослава і Святої Олександри (Феодосії). З дитинства Олександр був дуже набожним і цікавився Священним Писанням.

У народі цей день називають Свитником або Ситником. Саме сьогодні після одноденного поста Усікновення глави Іоанна Предтечі пекли паляниці та готували ситну ячмінну кашу.

Прикмети:

Якщо 12 вересня буде теплий вечір і зоряна ніч — наступного року врожай буде щедрим.

Якщо по рослинах стелиться павутиння — скоро настане потепління.

Якщо бджоли запечатують вулик — до ранньої зими.

Що не можна робити:

12 вересня не бажано грати в азартні ігри.

Не можна до полудня рахувати гроші – до бідності.

Розсиплете сіль – до подружньої зради.

Не можна приносити кошеня в будинок – будуть неприємності.

Не можна людям робити лихо іншим людям.

Іменини в цей день святкують: Данило, Єфрем, Максим, Гнат, Макар, Семен, Олексій, Олександр, Григорій, Павло, Василь, Петро, Микола, Степан, Іван, Федір, Гаврило, Арсеній, Єлизавета, Ангеліна та Євгенія.