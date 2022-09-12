Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні відзначають:
- День Національної Революції в Ефіопії.
- День еколого-соціальної ринкової економіки в Німеччині.
- День захисників в штаті Меріленд, США.
- День кіно в Ірані.
- День книги Рухнама в Туркменістані.
- День пам’яті масової страти солдатів батальйону Святого Патрика в Мексиці.
- Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй по співпраці Південь-Південь.
- Міжнародний день усвідомлення.
- Національний день Кабо-Верде.
- Національний день заохочення в США.
- Національний день молочно-шоколадного коктейлю в США.
Цей день в історії:
- 490 до н. е. відбулася Марафонська битва.
- У 1504 році Христофор Колумб у ході четвертого, останнього, плавання відправився з Америки в Іспанію.
- У 1683 відбулася Віденська битва, внаслідок якої об’єднана армія Священної Римської імперії та Речі Посполитої на чолі з Яном III Собеським здобула перемогу над османським військом.
- У 1898 в Києві був відкритий Київський політехнічний інститут (КПІ).
- 1934 — утворено політичний союз Латвії, Литви та Естонії (Балтійська Антанта).
- 1937 — НКВС СРСР почав широкомасштабну операцію з “ліквідації кримінальних елементів”.
- У 1940 поблизу селища Монтіньяк (Франція) чотири місцеві підлітки знайшли печеру-грот з настінними малюнками віком 15—17 тисяч років. Нині ці малюнки є однією з найкращих колекцій доісторичного живопису періоду раннього палеоліту.
- У 1944 на територію Німеччини вступили перші американські війська.
- 1953 — через пів року після смерті радянського диктатора Йосифа Сталіна першим секретарем Компартії СРСР обрано Микиту Хрущова.
- У 1958 в компанії Texas Instruments була створена перша мікросхема.
- 1990 — підписаний договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини.
- 1991 — у Києві демонтували монумент на честь Жовтневого перевороту на Майдані Незалежності.
Церковне свято:
12 вересня Церква вшановує перенесення мощей Олександра Невського, Патріарха Константинопольського. Він був сином князя Ярослава і Святої Олександри (Феодосії). З дитинства Олександр був дуже набожним і цікавився Священним Писанням.
У народі цей день називають Свитником або Ситником. Саме сьогодні після одноденного поста Усікновення глави Іоанна Предтечі пекли паляниці та готували ситну ячмінну кашу.
Прикмети:
- Якщо 12 вересня буде теплий вечір і зоряна ніч — наступного року врожай буде щедрим.
- Якщо по рослинах стелиться павутиння — скоро настане потепління.
- Якщо бджоли запечатують вулик — до ранньої зими.
Що не можна робити:
- 12 вересня не бажано грати в азартні ігри.
- Не можна до полудня рахувати гроші – до бідності.
- Розсиплете сіль – до подружньої зради.
- Не можна приносити кошеня в будинок – будуть неприємності.
- Не можна людям робити лихо іншим людям.
Іменини в цей день святкують: Данило, Єфрем, Максим, Гнат, Макар, Семен, Олексій, Олександр, Григорій, Павло, Василь, Петро, Микола, Степан, Іван, Федір, Гаврило, Арсеній, Єлизавета, Ангеліна та Євгенія.
- У неділю, 11 вересня, в Україні відзначався День українського кіно, а у світі – Всесвітній день боротьби з тероризмом.
- 10 вересня відзначався Всесвітній день запобігання самогубствам, Всесвітній день надання першої медичної допомоги та Міжнародний день гінекологічного здоров’я. За церковним календарем 10 вересня вшановується пам’ять преподобного Сави Крипецького.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 9 вересня.