Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

  • День Національної Революції в Ефіопії. 
  • День еколого-соціальної ринкової економіки в Німеччині. 
  • День захисників в штаті Меріленд, США. 
  • День кіно в Ірані. 
  • День книги Рухнама в Туркменістані. 
  • День пам’яті масової страти солдатів батальйону Святого Патрика в Мексиці. 
  • Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй по співпраці Південь-Південь. 
  • Міжнародний день усвідомлення. 
  • Національний день Кабо-Верде. 
  • Національний день заохочення в США. 
  • Національний день молочно-шоколадного коктейлю в США. 

Цей день в історії:

  • 490 до н. е. відбулася Марафонська битва. 
  • У 1504 році Христофор Колумб у ході четвертого, останнього, плавання відправився з Америки в Іспанію.
  • У 1683 відбулася Віденська битва, внаслідок якої об’єднана армія Священної Римської імперії та Речі Посполитої на чолі з Яном III Собеським здобула перемогу над османським військом.
  • У 1898 в Києві був відкритий Київський політехнічний інститут (КПІ).
  • 1934 — утворено політичний союз Латвії, Литви та Естонії (Балтійська Антанта).
  • 1937 — НКВС СРСР почав широкомасштабну операцію з “ліквідації кримінальних елементів”.
  • У 1940 поблизу селища Монтіньяк (Франція) чотири місцеві підлітки знайшли печеру-грот з настінними малюнками віком 15—17 тисяч років. Нині ці малюнки є однією з найкращих колекцій доісторичного живопису періоду раннього палеоліту.
  • У 1944 на територію Німеччини вступили перші американські війська.
  • 1953 — через пів року після смерті радянського диктатора Йосифа Сталіна першим секретарем Компартії СРСР обрано Микиту Хрущова.
  • У 1958 в компанії Texas Instruments була створена перша мікросхема.
  • 1990 — підписаний договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини.
  • 1991 — у Києві демонтували монумент на честь Жовтневого перевороту на Майдані Незалежності.

Церковне свято:

12 вересня Церква вшановує перенесення мощей Олександра Невського, Патріарха Константинопольського. Він був сином князя Ярослава і Святої Олександри (Феодосії). З дитинства Олександр був дуже набожним і цікавився Священним Писанням.

У народі цей день називають Свитником або Ситником. Саме сьогодні після одноденного поста Усікновення глави Іоанна Предтечі пекли паляниці та готували ситну ячмінну кашу.

Прикмети:

  • Якщо 12 вересня буде теплий вечір і зоряна ніч — наступного року врожай буде щедрим.
  • Якщо по рослинах стелиться павутиння — скоро настане потепління.
  • Якщо бджоли запечатують вулик — до ранньої зими.

Що не можна робити:

  • 12 вересня не бажано грати в азартні ігри.
  • Не можна до полудня рахувати гроші – до бідності.
  • Розсиплете сіль – до подружньої зради.
  • Не можна  приносити кошеня в будинок – будуть неприємності.
  • Не можна людям робити лихо іншим людям.

Іменини в цей день святкують: Данило, Єфрем, Максим, Гнат, Макар, Семен, Олексій, Олександр, Григорій, Павло, Василь, Петро, Микола, Степан, Іван, Федір, Гаврило, Арсеній, Єлизавета, Ангеліна та Євгенія.