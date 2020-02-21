Про це повідомляє The Washington Post.
Поки медики проводили медогляд американських громадян, які претендували на евакуацію, їх очікували десятки автобусів. Під час огляду і проведення необхідних аналізів стало відомо, що 14 громадян з 328 вже можуть бути заражені і є носіями коронавірусної інфекції.
Держдепартамент США повинен був прийняти рішення – залишити заражених громадян в лікарнях Токіо або евакуювати в рідну країну і помістити на карантин. Чиновники Держдепартаменту пропонували евакуювати заражених громадян, але посадити їх в літаку за спеціальною пластиковою перегородкою. При цьому представники Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) виступали категорично проти.
У двох літаках Boeing 747, призначених для евакуації громадян, було 18 посадочних місць, закритих спеціальним пластиковим матеріалом з чотирьох сторін.
Аргументи чиновників Держдепу взяли верх, після чого представники CDC заявили, що це ризик того, що кількість заражень коронавірусом на території США може вирости вдвічі.
Після того як літаки з американцями прибули в США, всіх пасажирів помістили в карантин, а тих, у кого були симптоми коронавірусу, перевірили повторно. У 11 з них зараження підтвердилося. У двох пасажирів зараження не підтвердилося і один все ще чекає результатів.
Карантин на лайнері тривав з 4 лютого. 19 лютого його покинули перші пасажири, які не були заражені. 20-го планували відпустити ще 500.
- Влада Японії заявила, що на круїзному лайнері Diamond Princess виявили 79 нових випадків зараження. Загальна кількість хворих на судні становить 620 осіб.
- У двох громадян Австралії, яких евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess, виявлено коронавірус 2019 nCoV.
- На круїзному лайнері внаслідок зараження коронавірусом померли двоє пасажирів.
- Європейський союз заявив про готовність профінансувати витрати на евакуацію громадян країн-членів з круїзного лайнера Diamond Princess. З Італії до Японії вже відправили два спецрейси з медичними працівниками на борту.
- Двоє українців з круїзного лайнера Diamond Princess, у яких був діагностований китайський коронавірус Covid-19, зараз знаходяться в лікарнях Токіо. Тести, що підтверджують їх одужання, поки не зроблені.