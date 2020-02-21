У понеділок, 17 лютого, США евакуювали своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess біля берегів Японії. В процесі у 14 з 328 туристів медики виявили симптоми коронавірусу. Після прибуття в США, зараження підтвердили у 11 осіб.

Про це повідомляє The Washington Post.

Поки медики проводили медогляд американських громадян, які претендували на евакуацію, їх очікували десятки автобусів. Під час огляду і проведення необхідних аналізів стало відомо, що 14 громадян з 328 вже можуть бути заражені і є носіями коронавірусної інфекції.

Держдепартамент США повинен був прийняти рішення – залишити заражених громадян в лікарнях Токіо або евакуювати в рідну країну і помістити на карантин. Чиновники Держдепартаменту пропонували евакуювати заражених громадян, але посадити їх в літаку за спеціальною пластиковою перегородкою. При цьому представники Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) виступали категорично проти.

У двох літаках Boeing 747, призначених для евакуації громадян, було 18 посадочних місць, закритих спеціальним пластиковим матеріалом з чотирьох сторін.

Аргументи чиновників Держдепу взяли верх, після чого представники CDC заявили, що це ризик того, що кількість заражень коронавірусом на території США може вирости вдвічі.

Після того як літаки з американцями прибули в США, всіх пасажирів помістили в карантин, а тих, у кого були симптоми коронавірусу, перевірили повторно. У 11 з них зараження підтвердилося. У двох пасажирів зараження не підтвердилося і один все ще чекає результатів.

Карантин на лайнері тривав з 4 лютого. 19 лютого його покинули перші пасажири, які не були заражені. 20-го планували відпустити ще 500.