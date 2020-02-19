Перші пасажири круїзного лайнера Diamond Princess, який був 14 днів на карантині через спалах коронавируса, зійшли на землю в порту Йокогами (Японія).

Про це повідомляє ВВС.

Через спалах коронавірусу Covid-19 на борту круїзного лайнера, були заражені 542 пасажири і члени екіпажу.

В цілому, на борту лайнера було 3,7 тисячі осіб.

Пасажири, які покинули лайнер, поїхали на таксі і автобусах, які очікували їх в порту.

Планується, що лайнер покинуть ще 500 осіб, у яких за час карантину так і не виявили симптомів коронавірусу.

Ті пасажири і члени екіпажу, хто мав негативний результат, але знаходився в каютах з зараженими людьми, поки залишаться на борту для додаткового карантину.

На борту судна зараз пасажири з більш ніж 50 країн. У зв’язку з цим епідеміологи побоюються, що судно може стати джерелом нової хвилі глобальних інфекцій, незважаючи на карантинні заходи.

Деякі країни вже евакуювали своїх громадян з лайнера.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.

Станом на 16 лютого в світі зареєстровано щонайменше 69 260 випадків нового коронавірусу, а кількість смертей перевищила 1 660 випадків. У неділю, 17 лютого, жертвами коронавірусу на материковому Китаї стали 105 осіб.