14 січня російські війська РФ знову завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури. Станом на 18:30 знищено 25 із 38 ворожих ракет різних типів

Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що близько 13:00 ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району Каспійського моря та ракет “Калібр” із надводних кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря.

“Усього — 23 крилаті ракети повітряного та морського базування”, — йдеться в повідомленні.

У Повітряних Силах також зауважили, що в той самий час в повітряному просторі на різних напрямках спостерігалась активність ворожої тактичної авіації. Крім того, із винищувачів Су-35 здійснено 5 пусків керованих авіаційних ракет Х-59.

Також випущено п’ять крилатих ракет Х-22 із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3. Зауважується, що одна із цих ракет влучила в багатоповерхівку у Дніпрі.

Станом на 18:30 ворог продовжує атакувати з літаками тактичної авіації: “Випущено ще п’ять керованих авіаційних ракет Х-59, чотири з яких збито нашою ППО!”, — додали в повідомленні.

Загалом знищено 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та “Калібр”, сім керованих авіаційних ракет Х-59.