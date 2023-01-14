За даними міської влади Кривого Рогу, над містом збили 4 ракети. Також 1 людина загинула, 1 — постраждала.

Про це повідомив голова Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

За його словами, над містом 14 січня збили 4 ракети.

Вілкул зауважив, що одна влучила в приватний сектор поблизу об’єкта критичної інфраструктури. Також окупанти пошкодили 6 приватних будинків.

Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Крім того, на місті працюють всі рятівні та аварійні служби.

Нагадаємо, що сьогодні ворог знову атакував об’єкти генерації та електричні мережі країни. Він додав, що були “прильоти” у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

У Дніпрі під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого знищили під’їзд. Також у Харкові внаслідок ракетних обстрілів тимчасово зупинено рух лініями метрополітену, зокрема більшість районів міста знеструмлено. Крім того, росіяни знову здійснили масований ракетний обстріл Києва, влучання були зафіксовані у Голосіївському та Дніпровському районах столиці.