Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його словами, це вимушені заходи пов’язані з черговою ракетною атакою росіян – щоб вберегти енергетичні об’єкти від можливого серйозного пошкодження, їх роботу варто призупинити.
Електропостачання припинено 98 462 абонентам. “Коли загроза мине – світло відновлять”, – зазначив Ярослав Янушевич.
Крім того, через загрозу масованих ракетних обстрілів з боку РФ у Києві, Київській та Одеській областях застосовуються екстрені відключення електроенергії.
У ДТЕК зазначили, що це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.
“Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Одеській областях застосовуються екстрені відключення світла. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та віримо в ППО”, – повідомили у ДТЕК.
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