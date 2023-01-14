Сьогодні, 14 січня, російські війська здійснили черговий масований обстріл по всій території України. Внаслідок чого окремі мікрорайони Херсона та 35 населених пунктів області тимчасово відключені від електроживлення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, це вимушені заходи пов’язані з черговою ракетною атакою росіян – щоб вберегти енергетичні об’єкти від можливого серйозного пошкодження, їх роботу варто призупинити.

Електропостачання припинено 98 462 абонентам. “Коли загроза мине – світло відновлять”, ­– зазначив Ярослав Янушевич.

Крім того, через загрозу масованих ракетних обстрілів з боку РФ у Києві, Київській та Одеській областях застосовуються екстрені відключення електроенергії.

У ДТЕК зазначили, що це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

“Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Одеській областях застосовуються екстрені відключення світла. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та віримо в ППО”, – повідомили у ДТЕК.