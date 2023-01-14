Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, це вимушені заходи пов’язані з черговою ракетною атакою росіян – щоб вберегти енергетичні об’єкти від можливого серйозного пошкодження, їх роботу варто призупинити.

Електропостачання припинено 98 462 абонентам. “Коли загроза мине – світло відновлять”, ­– зазначив Ярослав Янушевич.

Крім того, через загрозу масованих ракетних обстрілів з боку РФ у Києві, Київській та Одеській областях застосовуються екстрені відключення електроенергії.

У ДТЕК зазначили, що це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

“Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Одеській областях застосовуються екстрені відключення світла. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та віримо в ППО”, – повідомили у ДТЕК.