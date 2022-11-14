Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.
Натомість в інших областях України відключення не прогнозуються.
У пресслужбі нагадали, що будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об’єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. та зауважили, що енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло. Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Графік відключень саме в вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).
У компанії зауважили, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. Та закликали не полишати звички свідомо ставитись до споживання електроенергії, не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
В “Укренерго” пояснюють, що обмеження світла введено для зменшення навантаження на мережі та забезпечення сталого балансування енергосистеми.
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