Як пише bergamo.corriere.it, лише у місті Бергамо в середу померли від коронавірусу 93 особи. З такою кількістю летальних випадків місто впоратися не може, труни з тілами померлих від коронавірусу людей, вивозять спеціальним армійським транспортом для кремації.
За останніми даними, всього в Італії коронавірусом заразилися 35 тис. 713 осіб. Загальна кількість смертей у країні від коронавірусу сягнула майже трьох тисяч – загиблих вже 2978.
Результати дослідження національного органу охорони здоров’я країни свідчать про те, що понад 99% померлих у Італії, інфікованих коронавірусом, страждали на інші захворювання, передає Bloomberg,
У дослідженні вказується, що кількість випадків смерті у країні зросла на 150% за останній тиждень.
“Римський інститут вивчив медичні картки приблизно 18% людей, що померли від коронавірусу в країні, виявивши, що лише у трьох жертв, або 0,8% від загальної кількості, не було іншої патології. Майже половина жертв страждала щонайменше на три інші захворювання, а приблизно у чверті – або одна, або дві інші хвороби. Понад 75% померлих мали високий кров’яний тиск, близько 35% мали діабет, третина страждала на серцеві захворювання”, – йдеться у повідомленні.
Перша смерть від коронавируса в Італії була зафіксована 21 лютого, в регіоні Венето.
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