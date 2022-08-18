Про це йдеться у повідомленні ГУР МО України.
За словами розвідки, окупанти оголосили несподіваний “вихідний” на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативні працівники станції. Всім іншим співробітникам вхід буде заборонено.
Також відомо, що представники “Росатому”, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново покинули територію об’єкта.
Одночасно у Міноборони РФ заявили про нібито підготовку “теракту” з боку Збройних сил України. У повідомлені зазначається, що під час візиту в Україну Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша готується резонансна провокація для того, щоб звинуватити Росію в техногенній катастрофі. В підготовці теракту росіяни звинувачують українську владу.
“З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть “підвищити ставки” і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. До того ж присвятити цей злочин перебуванню в Україні Генерального секретаря ООН”, – наголосили у Головному управлінні розвідки МО України.
У пресслужбі “Енергоатому” заявили, що через відключення генераторів ЗАЕС від енергосистеми України їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива у разі знеструмлення станції. Це наблизить можливий сценарій радіаційної катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи – Запорізькій АЕС.
- Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що готовий очолити делегацію МАГАТЕ для поїздки на найбільшу у Європі атомну електростанцію Запорізьку АЕС, яка зараз окупована росіянами.
- Російські окупанти погрожують закрити Запорізьку атомну електростанцію, вивівши в холодний резерв 5-ий та 6-ий енергоблоки, аби запобігти так званій “українській провокації”.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про небезпеку ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, окупованій росіянами. Він закликав РФ дати згоду на перевірку ЗАЕС фахівцями Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).