За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, ймовірно, що 19 серпня російські загарбники влаштують провокацію на Запорізькій атомній електростанції.

Про це йдеться у повідомленні ГУР МО України.

За словами розвідки, окупанти оголосили несподіваний “вихідний” на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативні працівники станції. Всім іншим співробітникам вхід буде заборонено.

Також відомо, що представники “Росатому”, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново покинули територію об’єкта.

Одночасно у Міноборони РФ заявили про нібито підготовку “теракту” з боку Збройних сил України. У повідомлені зазначається, що під час візиту в Україну Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша готується резонансна провокація для того, щоб звинуватити Росію в техногенній катастрофі. В підготовці теракту росіяни звинувачують українську владу.

“З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть “підвищити ставки” і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. До того ж присвятити цей злочин перебуванню в Україні Генерального секретаря ООН”, – наголосили у Головному управлінні розвідки МО України.

У пресслужбі “Енергоатому” заявили, що через відключення генераторів ЗАЕС від енергосистеми України їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива у разі знеструмлення станції. Це наблизить можливий сценарій радіаційної катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи – Запорізькій АЕС.