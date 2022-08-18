Через відключення генераторів ЗАЕС від енергосистеми України їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива у разі знеструмлення станції. Це наблизить можливий сценарій радіаційної катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи – Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатому” у Telegram.

“Командир російських окупантів погрожує зупинити Запорізьку атомну електростанцію. Загарбники продовжують брехати світові про обстріли ЗАЕС українськими військовими. Крім того, окупанти втручаються у процес керування атомним об’єктом, що вже становить небезпеку для функціонування ЗАЕС”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обстрілюючи й саму станцію, і лінії, якими вона з’єднується з енергосистемою України, росіяни хочуть від’єднати ЗАЕС від неї. А після цього – намагатимуться під’єднати станцію до Криму. Але коли вона не матиме зв’язку з українською енергосистемою, вона перейде в режим блекауту. Це все зробить можливим підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ.

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В “Енергоатомі” запевнили, що саме так здійснюється ядерний тероризм. І росіяни “тероризують та шантажують не лише Україну, а й увесь цивілізований світ, крок за кроком знищуючи можливості захисту ЗАЕС від радіаційної аварії”.

“Некомпетентні окупанти керують Запорізькою АЕС за допомогою гранат і автоматів – це справжній ядерний терор! Потрібно негайно вивести російські війська з території ЗАЕС і повернути її під повний контроль України! Тільки це зможе гарантувати безпечне функціонування атомного об’єкта!”, – закликали в “Енергоатомі”.

ДОВІДКА: Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня, після чого на станції продовжив працювати український персонал. З кінця липня ЗАЕС, що є найбільшою атомною електростанцією в Європі, зазнає регулярних обстрілів, у ЗМІ також з’являлася інформація про її мінування військами РФ. МАГАТЕ також попередило про ризик ядерної катастрофи. Кілька днів тому голова міжнародної агенції Рафаель Гроссі на надзвичайному засіданні Ради Безпеки ООН закликав надати негайного доступу його експертів на електростанцію.

Голова української держкомпанії “Енергоатом” Петро Котін заявив DW, що українська сторона не контролює у повному обсязі ядерну та радіаційну безпеку ЗАЕС.

Президент України Володимир Зеленський закликав запровадити санкції проти атомної галузі РФ через ситуацію із Запорізькою АЕС, зазначивши, що це питання суто безпеки, адже хто створює ядерні загрози іншим народам, той сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології.

Раніше анонімний працівник Запорізької АЕС зазначив журналістам, що ситуація на станції близька до катастрофи, адже допомоги немає, а персонал наляканий. ЗАЕС може очікувати така ж катастрофа, що сталася у японському місті Фукусіма.

Після цього, Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав створити демілітаризовану зону довкола Запорізької атомної електростанції.

Пізніше країни-члени ЄС та низка інших держав, зокрема Японія, США, Канада, Туреччина та Велика Британія у спільній заяві закликали РФ вивести війська з території Запорізької АЕС та повернути контроль Україні.