20-ти учасникам масової перестрілки в Броварах суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

“20 фігурантам справи щодо стрілянини у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без застави. Ще одну справу суд розглядатиме о 10-й. 2 особам оголошено підозру заочно – до затримання. На черзі — організатори злочину. Слідство триває”, – написав Аваков.

Напередодні повідомлялося, що суд в Броварах (Київська область) прийняв рішення щодо 13 з 23 підозрюваних.

Вранці 29 травня в Броварах сталася стрілянина через перерозподіл пасажиропотоку. На місці події співробітники поліції затримали 11 учасників інциденту.

При проведенні подальших оперативно-розшукових заходів було затримано ще 17 правопорушників.

Станом на 30 травня були встановлені 28 осіб, причетних до правопорушення.

21 учаснику перестрілки оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.