Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
“20 фігурантам справи щодо стрілянини у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без застави. Ще одну справу суд розглядатиме о 10-й. 2 особам оголошено підозру заочно – до затримання. На черзі — організатори злочину. Слідство триває”, – написав Аваков.
Напередодні повідомлялося, що суд в Броварах (Київська область) прийняв рішення щодо 13 з 23 підозрюваних.
Вранці 29 травня в Броварах сталася стрілянина через перерозподіл пасажиропотоку. На місці події співробітники поліції затримали 11 учасників інциденту.
При проведенні подальших оперативно-розшукових заходів було затримано ще 17 правопорушників.
Станом на 30 травня були встановлені 28 осіб, причетних до правопорушення.
21 учаснику перестрілки оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
- У поліції встановили ще 39 осіб, які могли бути причетні до перестрілки в Броварах (Київська область).