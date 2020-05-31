Суд по обранню запобіжного заходу учасникам масової перестрілки в Броварах досі триває. Суд прийняв рішення щодо 13 з 23 підозрюваних.

Про це повідомила Нацполіція на сторінці в Facebook.

Так, 13 учасників перестрілки в Броварах вже відправили під арешт на 60 днів без права застави, але суд над 10 підозрюваними триває досі.

Відзначимо, що згідно з законом, у правоохоронців є всього 72 години з моменту затримання для обрання запобіжного заходу. Якщо за цей час суд не прийме рішення, то затриманих доведеться відпустити.

Фото: Поліція Київської області

Поліція і прокуратура вимагають для всіх затриманих запобіжний захід у вигляді безальтернативного арешту на два місяці. Захисники хочуть пом’якшення – цілодобовий домашній арешт, проте суддя призначає арешт без застави.

Напередодні повідомлялося, що суд в Броварах (Київська область) заарештував шістьох учасників резонансної перестрілки в місті, яка сталася 29 травня. Всього суд має обрати запобіжний захід 21 підозрюваному.

Вранці 29 травня в Броварах сталася стрілянина через перерозподіл пасажиропотоку. На місці події співробітники поліції затримали 11 учасників інциденту.

При проведенні подальших оперативно-розшукових заходів було затримано ще 17 правопорушників.

Станом на 30 травня були встановлені 28 осіб, причетних до правопорушення.

21 учаснику перестрілки оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.