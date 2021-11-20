20 листопада в Україні та світі відзначають Всесвітній день дитини. Цей день має нагадати про взаєморозуміння та єднання з дітьми, а мета свята – захист дитячих прав, підтримка діяльності ООН, присвяченої підвищенню рівня добробуту юного покоління по всьому світу.

Про це розповідають #Букви.

Історія свята

Ще в 1954 році Генеральна Асамблея рекомендувала всім країнам ввести в практику святкування Всесвітнього дня дитини як дня світового братерства і взаєморозуміння дітей, дня, присвяченого діяльності, спрямованої на забезпечення добробуту дітей в усьому світі.

20 листопада 1959 року Генасамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини. А 20 листопада 1989 року ухвалили Конвенцію про права дитини, яка визначила, що дітям для повноцінного розвитку і щасливого життя необхідно рости в сім’ї, в атмосфері любові, підтримки та взаєморозуміння. З того часу свято і бере свій початок.

Конвенція ООН про права дитини — міжнародний правовий документ, що присвячений широкому спектру прав дитини. Документ складається з 54 статей, що деталізують індивідуальні права осіб віком від народження до 18 років

Конвенція отримала найширше міжнародне визнання серед усіх документів з прав людини.

Права дитини в Україні

Серед країн, що ратифікували Конвенцію ООН про права дитини є й Україна. Однак є чимало випадків, коли в нашій державні порушувались статті Конвенції ООН про права дитини.

Багато дітей в Україні все ще не можуть жити повноцінним дитинством і воно закінчується передчасно, зокрема через війну, домашнє насильство, громадянську позицію чи недбалість з боку дорослих.

Конвенція ООН про права дитини. Стаття 6.

Кожна дитина має невід’ємне право на життя.

Кирило Тлявов грався на дитячому майданчику біля власного будинку, коли двоє п’яних місцевих поліціянтів — Іван Приходько та Володимир Петровець — відкрили стрілянину по банках заради розваги. В результаті куля влучила в дитину.

Це сталось 31 травня 2019 року в місті Переяслав-Хмельницький 5-річний хлопчик отримав вогнепальне поранення в голову. Дитину прооперували та перевезли до Києва. Він був у вкрай важклму стані і медикам не вдалося його врятувати. Вирок у цій справі досі не винесено.

Конвенція ООН про права дитини. Стаття 15.

Дитина має право на свободу асоціацій і свободу мирних зборів.

Харків’янина Данила Дідіка називали активістом змалечку: його родина переїхала до Німеччини, однак за три роки через бажання сина жити в Україні повернулась до Харкова. Данило виступав на захист єдності та незалежності України після початку агресії Росії проти України у 2014 році і брав участь у всіх акціях за цілісність України.

Загинув за свою активну позицію в 15 років.

22 лютого 2015, в річницю перемоги Революції Гідності, у Харкові проходила хода на підтримку єдності України. В ній брав участь Данило. Хода почалася біля Палацу Спорту, активісти вишикувалися в колону та рушили в напрямку майдану Свободи, однак встигли пройти лише 100 метрів, коли було здійснено теракт. Даня Дідік ішов попереду колони, перебував поблизу епіцентру вибуху й отримав тяжку черепно-мозкову травму. Травма призвела до коми. Наступного дня, 23 лютого 2015 року, не приходячи до тями, Данило помер.

Конвенція ООН про права дитини. Стаття 19

Держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка турбується про дитину.

Попри усі заходи з протидії та попередження домашнього насильсильства, за статисткою Мінсоцполітики, за 2020 рік було зафіксовано 2 765 звернень щодо домашнього насильства, які надійшли від дітей. Зауважимо, що ці дані не показують повну картину.

Дітей використовують і для публічних цілей. Отже, у березні користувачів соцмереж шокував публічний “роман” 8-річної моделі з Києва Міли Маханець та 13-річного блогера Паші Пая. Діти активно висвітлювали свої стосунки, а їхні батьки не тільки не занепокоєні, а й “режисують” все, що відбувається. Тоді дитячий омбудсмен Микола Кулеба звернувся до правоохоронців щодо цього випадку.

А в липні 2021 постраждав 9-річний хлопчик через недбале поводження зі зброєю з боку дорослого. За попередньою інформацією, хлопчик отримав поранення на березі місцевої річки. Та пізніше з’ясувалося, що все відбулося у будинку, де живе сім’я дитини. До заподіяння дитині вогнепального поранення причетний військовослужбовець, знайомий батька. Тоді подію розглядали, як необережне поводження зі зброєю, а поранену дитину госпіталізували до лікарні.

Конвенція ООН про права дитини. Стаття 38 .

Держави-учасниці зобов’язані вживати всіх можливих заходів з метою забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт, та догляду за ними.

Через збройної агресії Росії проти України, що на сході Укарїни, держава не може забезпечити контроль за дотриманням прав.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні упродовж усього періоду війни (14 квітня 2014 року по 30 квітня 2021 року), загинуло 152 дитини та 146 дітей зазнали поранення. Зауважимо, що ця статистика повною мірою не зображає повних масштабів втрат.

За оперативною інформацією Національної соціальної сервісної служби України станом на 30 травня 2021 року кількість дітей, які отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, становить 66 491 осіб.

“Для таких дітей на рівні законів та підзаконних актів досі не передбачено жодних гарантій, окрім безоплатного гарячого харчування в державних і комунальних закладах освіти”, – зазначили в Офісі Омбудсмана України.

Покоління, що підростає потребує того, щоб лідери держав та громад виконували свої зобов’язання, вживали заходів щодо захисту прав дитини зараз. Діти потребують захисту, розуміння і підтримки від дорослих. Тому дорослі повинні взяти на себе відповідальність і пам’ятати, що “просто дитині” не обов’язково “підрости, щоб зрозуміти” і бути почутою. Діти здатні на наймевірні вчинки і можуть змінити світ.