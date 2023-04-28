Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по дев’ятиповерхівці в Умані зросла до 23 осіб.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

За його словами, станом на 18 годину відомо про 21 загиблого. На місці влучання триває пошуково-рятувальна операція.

Він також додав, що вже дев’ять родин розмістили у тимчасових помешканнях, завчасно підготовлених для внутрішньо переміщених осіб.

ОНОВЛЕННЯ. 19:20. “Умань. Станом на 19:00 знайдено тіло дитини. Кількість загиблих: 23, з них 4 дитини”, — повідомила пресслужба МВС.

ДОВІДКА. Вночі 28 квітня війська РФ випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. 21 ворожу ракету та безпілотники було знищено, однак дві ракети таки досягли цілі. Одна із них влучила у 9-поверхівку міста Умань. Там оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.