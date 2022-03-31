На думку 28% громадян Угорщини, варто емігрувати з Угорщини, якщо керівнича партія "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана переможе на виборах. Голосування відбудеться вже 3 квітня.

Про це повідомляє загальноєвропейська медіамережа Euractiv.

Опитування провів опозиційний інститут Republikon. Можливість залишити країну розглядав кожен третій (33%) угорець у працездатному віці. Згідно з опитуванням керівничу партію підтримують 35% виборців, а 33% – опозиційний блок “Об’єднані за Угорщину”. Проте третина виборців (29%) не змогли відповісти, яку партію вони підтримують на виборах у неділю.

Результати попереднього опитування Republikon, Závecz та інших дослідницьких інститутів відповідають іншим опозиційним. Проте організації, пов’язані з “Фідес”, демонструють більшу підтримку уряду.

“Тим часом Median, яка найближче підійшла до передбачення фактичних результатів виборів у 2018 році, які призвели до парламентської більшості у дві третини голосів за керівничу партію, передбачила у середу значну перемогу “Фідес”, трохи менше за кваліфіковану більшість”, — додало видання.