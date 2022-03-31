Про це повідомляє загальноєвропейська медіамережа Euractiv.
Опитування провів опозиційний інститут Republikon. Можливість залишити країну розглядав кожен третій (33%) угорець у працездатному віці. Згідно з опитуванням керівничу партію підтримують 35% виборців, а 33% – опозиційний блок “Об’єднані за Угорщину”. Проте третина виборців (29%) не змогли відповісти, яку партію вони підтримують на виборах у неділю.
Результати попереднього опитування Republikon, Závecz та інших дослідницьких інститутів відповідають іншим опозиційним. Проте організації, пов’язані з “Фідес”, демонструють більшу підтримку уряду.
“Тим часом Median, яка найближче підійшла до передбачення фактичних результатів виборів у 2018 році, які призвели до парламентської більшості у дві третини голосів за керівничу партію, передбачила у середу значну перемогу “Фідес”, трохи менше за кваліфіковану більшість”, — додало видання.
- Нагадаємо, на початку вторгнення Росії до України серед низки країн ЄС спочатку Угорщина відмовлялася від відключення РФ від SWIFT.
- 25 березня глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не дозволить постачати зброю Україні через свій кордон. Міністр вважає, що Угорщині потрібно триматись якомога далі від війни в Україні.
- Вишеградська четвірка, до якої разом з Польщею, Словаччиною та Чехією входить і Угорщина, мала провести саміт 30-31 березня. Проте він не відбудеться через відмову міністрів оборони Польщі та Чехії брати в ньому участь. Причиною цьому стала позиція Угорщини щодо російського вторгнення до України.
- Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова відмовилася їхати до Угорщини на зустріч голів оборонних відомств Вишеградської четвірки через позицію Будапешта щодо російської агресії проти України.