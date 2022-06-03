3 червня Повітряні сили знищили понад 20 одиниць броньованої техніки росіян

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.

Водночас підрозділи зенітних ракетних військ знищили авіаційну ракету класу “повітря-поверхня” Х-59, а протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила три БпЛА окупантів.

Загалом, українська авіація здійснила понад 1 000 авіанальотів по військах Росії.

“Штурмовики та бомбардувальники Повітряних Сил ЗС України Су-25 та Су-24м здійснили понад тисячу авіанальотів по колонах рашистів, скупченню техніки та особового складу й логістичних центрах. Знищено сотні одиниць техніки, переправи, пункти постачання пально-мастильних матеріалів, жива сила та інші важливі об’єкти”, — йдеться в повідомленні.