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3 червня Повітряні сили знищили понад 20 одиниць броньованої техніки росіян

3 червня авіація Повітряних Сил ЗС України знищила понад 20 одиниць російської бойової броньованої техніки.

Субота, 4 червня 2022, 00:58
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Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.

“Ударною авіацією Повітряних Сил знищено понад 20 одиниць бойової броньованої техніки, знищено укріплені позиції окупантів на різних напрямках, живу силу противника”, — зазначили в Повітряних силах.

Водночас підрозділи зенітних ракетних військ знищили авіаційну ракету класу “повітря-поверхня” Х-59, а протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила три БпЛА окупантів.

Загалом, українська авіація здійснила понад 1 000 авіанальотів по військах Росії.

“Штурмовики та бомбардувальники Повітряних Сил ЗС України Су-25 та Су-24м здійснили понад тисячу авіанальотів по колонах рашистів, скупченню техніки та особового складу й логістичних центрах. Знищено сотні одиниць техніки, переправи, пункти постачання пально-мастильних матеріалів, жива сила та інші важливі об’єкти”, — йдеться в повідомленні.

Теги: броньована техніка, війна, втрати рф, Повітряні сили, російська агресія, російсько-українська війна

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