3 червня Повітряні сили знищили понад 20 одиниць броньованої техніки росіян

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.
“Ударною авіацією Повітряних Сил знищено понад 20 одиниць бойової броньованої техніки, знищено укріплені позиції окупантів на різних напрямках, живу силу противника”, — зазначили в Повітряних силах.
Водночас підрозділи зенітних ракетних військ знищили авіаційну ракету класу “повітря-поверхня” Х-59, а протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила три БпЛА окупантів.
Загалом, українська авіація здійснила понад 1 000 авіанальотів по військах Росії.
“Штурмовики та бомбардувальники Повітряних Сил ЗС України Су-25 та Су-24м здійснили понад тисячу авіанальотів по колонах рашистів, скупченню техніки та особового складу й логістичних центрах. Знищено сотні одиниць техніки, переправи, пункти постачання пально-мастильних матеріалів, жива сила та інші важливі об’єкти”, — йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, що сьогодні ввечері з Київського водосховища дістали залишки російського гелікоптера, який пробув у воді близько 100 днів.
- Раніше 27 травня десантники Збройних Сил України ліквідували російський бойовий гвинтокрил Ка-52 “Алігатор”.
- Також Чехія вже передала Україні ударні гелікоптери Мі-24, а разом зі Словаччиною дозволила українським військовим відправити через кордони десятки бронетехніки для ремонту.
- Зокрема, у Подільському районі Києва, на вулиці Олени Теліги створено квіткову інсталяцію “Привид Києва”, яку внесли до Національного реєстру рекордів України у номінації “Найбільша квітково-патріотична композиція”.