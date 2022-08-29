Завтра, 30 серпня 2022 року, Господарський суд міста Києва розгляне справу № 910/1834/19 за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського та пов‘язаної з ним компанії Triantal Investments до ПриватБанку та 7 інших відповідачів.

Про це #Буквам повідомила пресслужба ПриватБанку.

Як зазначається, цим позовом колишній власник намагається незаконно повернути собі ПриватБанк, порятунок якого у 2016 році від фінансового краху, спричиненого діями тих же колишніх власників, коштував державі понад 155 мільярдів гривень. У період, коли війна стала викликом зокрема і в економіці, спроби Коломойського повернути ПриватБанк називають проявом “зухвалого мародерства на фінансовому фронті України”.

Ця справа є одним з основних судових процесів, ініційованих Коломойським з метою відновлення свого права власності на акції ПриватБанку. Задля цього позивачі вимагають визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій ПриватБанку від 2016 року та витребувати акції у держави на свою користь.

Судове засідання, яке має відбутися завтра, буде першим за півтора року. З квітня 2021 року сторона Коломойського вчиняла дії, спрямовані за затягування справи.

ПриватБанк, своєю чергою, наполягає на відсутності права в Ігоря Коломойського та Triantal Investments вимагати у держави повернення акцій банку та вимагати визнання права власності на акції банку. Зокрема, ПриватБанк вважає, що суд зобов‘язаний застосувати норми так званого “антиколомойського закону“, які прямо забороняють повернення банків, виведених з ринку, їх колишнім власникам/акціонерам.

#Букви перевірили інформацію та зауважили, що зміст деяких з ухвал суду у цій справі недоступний. Зокрема, остання з них, винесена суддею Шкурдовою Л.М., закрита від загального доступу на підставі пункту 4 частини 1 статті 7 Закону України “Про доступ до судових рішень”, у якому зазначено: у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не може бути розголошена інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні. Це означає, що принаймні частково справа розглядається у закритому режимі.